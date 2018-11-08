公投綁大選 陳英鈐提4方向等修法

2018-11-08 14:20

〔記者李欣芳／台北報導〕今年11月24日九合一選舉合併10案公投案同一天投票，公投綁大選產生不少問題，中選會主委陳英鈐今天提出選後檢討的重點，包括公投綁大選準備期只有1個月時間過於倉促等4方向的修法。

陳英鈐今天出席行政院院會後記者會，他受訪表示，未來需要修法，他認為比較急迫的是，首先，若要公投綁大選，目前準備時間只有1個月，希望能比照美國大部分的州，準備期則有4到6個月，如此，則有助於公投選務的順暢與進行，讓選務有充分準備時間，讓公投選務公開、公平與公正，還有像公投的電視意見發表會，現在1天辦5場，有些人反映無法1天看5場。

第2，他說，公投連署的真實性，這部分也比較急迫。因為這次公投連署過程發現有一些問題，到現在為止都沒有很有效的處理方法，美國與瑞士有行之有年的制度，可一併檢討。

陳英鈐表示，第3，若許多公投案同時舉行，公投主文是否可下標題，讓民眾可快速辯識公投案的主題。

第4，公投法與選罷法對投票日是否可宣傳的認定爭議，陳英鈐說，選舉投票當天是禁止選舉宣傳，但可做公投宣傳，中選會後來做成決議，當天可宣傳公投，但不能抵觸選罷法，宣傳公投時也不能出現候選人旗幟，候選人也不能現身宣傳公投，雖然目前透過中選會決議可以執行，但如果兩法規定一致，可避免執法人員的困擾。