好上加好 沈家鳳提老人、幼福政策

2018-11-08 13:38

〔記者王涵平／台南報導〕南市議員候選人沈家鳳今發表「做得更好、過得更好，好上加好」社福政見，期許身為媽媽議員，「讓小的過得好，幫老的活得好，年輕人才免煩惱」。

沈家鳳表示，自己處在上有老、下有小的三明治階段，特別重視老人及婦幼福利，承諾如果當選市議員，將全力落實政策的推動及實行。

沈家鳳表示，觀察長輩每天的日常生活，從當中找出他們面臨的問題及需求來提出相關政見。包括減輕生活負擔的「65歲以上免繳健保費」、方便長輩就醫交通及看診的「愛心醫療專車，及一站式服務平台」、還有當健康失能需要人照顧時「社區關懷加強服務」，整合教育與社福資源讓老幼共餐的「共同廚房」、身體健康需有休閒活動的「銀髮日托-老人幼稚園」及關心健康狀況的「智慧醫療」。

沈家鳳表示，自己有3個小孩，深知現在年輕夫婦的痛楚，尤其目前普遍為雙薪家庭，如果可以多提供一些補助，絕對可以增加生育小孩的意願。提出666補助專案，6歲以下有6項補助，從年輕人想懷孕開始，提供6000元的健康檢查補助，如有不孕問題，補助拉高至60000元，懷孕期間考慮媽媽除面臨生理不適，還潛藏各種危機，除營養需要加倍外，更有需進行許多自費檢查項目，因此分別規劃有營養金及檢查費各6000元補助，生產後也將提供做月子補助6000元，另考量育兒重擔及鼓勵生育，6歲以下提供每月6000元津貼。