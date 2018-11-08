員工平均薪資 上市櫃公司後年起不揭露要罰

立法院財政委員會8日開會審查法案，金管會主委顧立雄列席。（記者方賓照攝）

2018-11-08 14:42

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院財政委員會今審查「證券交易法」修正草案，確定將從2020年6月起，規範全體上市櫃公司須在年報中揭露員工平均薪資與調薪情況，若未揭露或揭露不實，依法可罰24萬到240萬元，且金管會也研議未來將罰款上限提高至480萬元。

金管會主委顧立雄今指出，對於規定上市櫃公司揭露員工薪資與調薪情況，金管會目前已經在做，預計從2019年6月起，將統一在「公開資訊觀測站」網頁上公布董事以外員工的均薪、公司每股盈餘與同產業間的平均數等資訊，另將從2020年6月起，要求上市櫃公司在「年報」中揭露前一年度非經理人全職員工薪資中位數等資訊。

會中國民黨籍立委賴士葆表示，既然政府高喊搶救低薪，薪資應揭露於每季財報而非年報，「強度完全不同」；但顧立雄強調，財報有依循國際規範之必要，若強制入法規定在財報中揭露，台灣等於變成「全球先例」，將與國際規範不一致。

立委蔡易餘也贊成顧立雄說法，並表示薪資揭露應考量民眾資訊獲取方式，目前年輕人應徵工作，多不會去看公司的財報，反而會透過網路查詢，且財報內容也非一般人所能輕易理解，因此公開在公開資訊觀測站較為可行。

至於未依法揭露的罰則，證期局局長王詠心表示，依現行證交法規定，將可開罰24萬到240萬元，未來還預計提高罰鍰上限至480萬元，目前要求各上市櫃公司揭露，沒有一家敢不揭露，「因為不揭露股價就會大跌」。

財委會最後決議不強制在財報中揭露，而是依金管會原定規劃，於2019年6月起強制規定在「公開資訊觀測站」揭露，2020年6月起則要在「年報」中揭露非經理人員工的平均薪資、中位數、與前一年平均薪資的變動數等。