謝文進競選總部召開香山區政策記者會

2018-11-08 12:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕今天新竹市長候選人謝文進競選總部召開香山區政策記者會，總部主任委員李宏生表示，香山工業區由於產業西移大陸的影響逐漸沒落，交通建設也相對落後，因此謝文進提出對香山區的市政願景。

首先「香山工業區的再生與活化」部分，謝文進要推動香山牛埔地區閒置工業區的專案轉型開發，讓整個工業區土地活化起來，帶動地方發展。其次就是要通盤檢討都市計畫，加速推動「新訂香山交流道都市計畫」，原本香山交流道新訂都市計劃，已於4年前編列經費啟動規劃，謝文進會針對香山交流道地區的都市計畫加速規劃推動，提高土地利用，促進地方發展。香山區擁有豐富的自然與人文歷史條件，要整合民間資源大力推展休閒觀光，來建設香山成為新竹市的景觀休閒後花園。

香山區要加速發展，交通建設是重要的基礎，尤其是聯外交通與區域內的完整道路交通路網。在聯外交通部分，謝文進主張：

一、 加速完成公道三竹光路延伸銜接景觀大道工程，暢通進出西區及北區交通。

二、 加速推動客雅大道向東延伸銜接高翠路工程，暢通進出科學園區及東區交通。

三、 加速推動西濱快速公路唯一斷鍊「香山至鳳鼻段」的建設工程，暢通濱海地區聯外交通。

謝文進承諾也要規劃建設香山區內完整道路網，尤其是香山鄉親在意的青青草原以及大坪頂的聯外道路。