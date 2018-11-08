回應中國學生 許信良：習近平要反省 否則會被全世界孤立

前民進黨主席、亞太和平研究基金會董事長許信良。（資料照）

2018-11-08 13:23

〔記者施曉光／台北報導〕由前總統馬英九基金會舉辦的「馬習會三週年政策研討會」，今天上午舉行「圓桌論壇」，多位昔日馬政府官員痛批蔡政府拒絕接受「九二共識」，前民進黨主席、亞太和平研究基金會董事長許信良則反嗆，拒絕「九二共識」的是有很大一部分的台灣社會，而且蔡英文總統主張依中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸關係，與馬政府主張沒有什麼兩樣，難道馬政府不是這樣嗎？

馬英九則在閉會致詞時反駁，「九二共識」不是什麼「神主牌」，而是當年兩岸兩會達成的共識，而且陸委會曾做民調，如果「一中」是指中華民國，有六成多的民眾願意支持「九二共識」，因此絕非許信良所稱不是台灣共識，確實有很多人支持。

對於未來兩岸關係走向，馬英九說，「向憲法去，跟憲法走」，會是最好的方向，台灣不要排斥兩岸統一，但統一不能有時間表，而且在時機與方式上要有共識。

許信良表示，由於意識型態衝突，台灣是全世界最早的「分裂國家」，如今全世界也已慢慢變成如此，過去的全球化與人權概念，是世界政治、文化精英的引領，而不是人民所要的，因此今天世界各國人民反撲，全世界都走向分裂，不是只有台灣。

他接著說，大家批評民進黨與蔡英文總統不要「九二共識」，其實不是民進黨與蔡政府不要，而是台灣有很大一部分的人不要，他還強調蔡英文不是「獨派群眾」，而是精英，也因此民調支持度掉下來，被一些民進黨支持者反對，但蔡英文主張依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸關係，與馬政府沒有什麼兩樣，馬政府難道不是這樣？

他說，「九二共識」是政治語言，如果民進黨執政就被強迫接受，這樣民進黨會垮台的，他還以主張善待移民的德國總理梅克爾為例，強調梅克爾就是世界精英，如今也受到德國民眾挑戰。

許信良表示，蔡英文的主張就是精英的共識，也接受了國民黨的基本主張，努力追求在台灣建立共識，因此兩岸關係不好，不能怪罪民進黨，當然要怪中國大陸不了解台灣，中國過去長期霸凌台灣，如今被美國霸凌，應該得到教訓，改變想法，否則會失去世界支持，重新被孤立。

許信良的一番話引來在現場的中國交換生提問質疑，還怒罵蔡政府不應該把一切的錯都歸咎給馬政府、國民黨以及中國大陸，許信良則回應說，中國大陸的毛病就在民族主義高漲，長期霸凌台灣人民卻不自知，他並當著這名中國學生說，「今天你們被霸凌，知道是什麼滋味了，不只是習近平要反省，整個中國人民也要反省，否則你們會被全世界孤立。」