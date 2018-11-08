姚文智控柯文哲政治獻金「說謊」：4年前關帳仍收近千萬捐款

民進黨台北市長候選人姚文智8日針對台北市長柯文哲2014年參選的政治獻金進行檢驗並舉行記者會，呼籲柯辯論時公開明細。（記者廖振輝攝）

2018-11-08 12:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲上月公布選舉帳目，並公開呼籲對手趕快跟進。民進黨台北市長候選人姚文智今日召開記者會，揭露柯文哲2014年參選的政治獻金謊言，姚文智調閱監察院公報資料，發現柯當年對外宣稱，11月15日停止1千元以上捐款，但從柯申報資料從11月16日至28日（投票前一天），有多達將近千萬捐款進入帳戶，依政治獻金法不願收受政治獻金，應繳庫或返還捐贈者，但柯「繳庫支出」登載為0，顯示柯稱要停止捐款根本是謊言，他呼籲柯在本周六辯論時公開明細，並說清楚。

姚文智在記者會中出示資料，並播放柯文哲在2014年11月10日召開記者會的影片，姚指出，柯文哲宣布停止收受捐款後，仍然有不少捐款湧入，至當天11月28日選前所收支的政治獻金中，具名捐款共1038筆，金額為798萬9千元左右，匿名捐款526筆，約130萬元左右，總共約930萬元捐款。

姚表示，依據「政治獻金法」第15條，不願收受的政治獻金，應「繳庫」或「返還捐贈者」，但資料顯示，柯的「繳庫」支出為0元，而「返還捐贈支出」登載僅有35萬元，遠低於上述金額。他質疑，除了匿名捐款返還有困難，剩下7百多萬元應返還的具名捐款去哪了？是不是還依然留在帳戶中，繼續使用至今？若柯無法交代清楚，那就是真正的欺騙。

姚文智批評，柯先前抨擊政治人物「他們都捨不得提早停止募款，因為要撈到最後一秒」，顯示自己清廉、清高，但實際上柯在2014年當時說要提早停止募款，卻到最後一刻還在接受捐款，「柯自己才是撈到最後一秒」，痛罵標榜公開透明的柯是沽名釣譽、譁眾取寵，嘴巴講的跟實際做的完全不一樣。

有媒體問姚曾表示，柯文哲願意接受辯論的時候，他也會公開自己的競選帳目經費，是否意味將在本周六如期公布，對此姚文智賣關子表示，「我說過的話都算數，敬請期待」。

媒體追問柯公佈選舉帳目，是否也會跟進？姚文智不以為然表示，真的再拿來公佈，柯市長當是假的，2014年競選經費明細公佈18元蒜頭（應是80元），讓大家嘆為觀止，後來被發現有一張500萬單據是假的，所有資料顯示柯都是說謊、是一名liar，他強調他從政20年，都依照相關法規申報，他會公佈，但不會公布這種混淆視聽、沽名釣譽、不清不楚的財務報表。