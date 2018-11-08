鄭文燦請假掃3市場 桃園賣魚貨、中壢吃美食

桃園市長鄭文燦今起請假拚連任，逐一與攤商握手致意。（記者許倬勛攝）

2018-11-08 13:05

［記者許倬勛／桃園報導］距選戰僅剩16天，桃園市長鄭文燦今起請假拚連任，天還沒亮，清晨4點半就前往桃園魚市場拜票，接著轉戰中壢區果菜市場、中壢新明市場，一早上市場買菜的人潮眾多，鄭文燦逐攤握手致意，民眾熱情回應、氣氛熱絡，鄭文燦還開起直播大啖雲南米干、滷味等小吃，展現親民隨和一面。

鄭文燦先是在桃園魚市場擔任「拍賣員」幫忙攤商叫賣魚貨，接著又在中壢果菜市場、新明市場直播享用美食，他說，市場人情味濃厚又有活力，未來會提高選舉活動密度跟所有市民一起互動，從北到南「不放棄每一雙手」。

鄭文燦民調領先，媒體問及對手陳學聖頻找大咖馬英九、吳敦義、朱立倫等大咖助拳，而他選擇單槍匹馬的原因為何？他認為，選票只能投給1個人，任何人都無法取代候選人，擔任市長4年期間走遍全市沒有距離，對地方鄉親很熟悉，所以維持步調、全力以赴即可。

鄭文燦今年拚連任卻未另做看板，他解釋，為減少成本只在南北區總部附近做佈置，旗幟、宣傳車也都省下，「希望用最簡單的方式競選」，畢竟4年來每天跑15個以上行程，4年下來有2萬多場，早與市民緊密連結，是無可取代的最好宣傳。