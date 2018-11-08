蘇嘉全至潭水亭觀音廟參拜 為「穩定力量」6名議員候選人加油！

立法院長蘇嘉全（中）到潭子區潭水亭觀音廟參拜，替「穩定力量」謝明源（左起）、翁美春、邱素貞、蕭隆澤、張芬郁、陳淑華等6名員候選人加油。（記者歐素美攝）

2018-11-08 13:18

〔記者歐素美／台中報導〕立法院長蘇嘉全今天在市議員蕭隆澤、陳淑華、邱素貞、翁美春、謝明源、張芬郁等人陪同，至台中市潭子區潭水亭觀音廟參拜；蘇嘉全表示，神明不會去投票，但祂會保佑認真做事的人，選民有選票，大家就來幫他們的忙，讓他們有機會透過觀音菩薩的加持，增加服務的力量，這是民眾的福氣。

蘇嘉全說，有燒香有保佑，舉頭三尺有神明，觀音菩薩聞聲救苦，所以大家信仰觀音菩薩，2010年他參選台中市長、2012年與蔡英文搭檔參選正副總統及洪慈庸競選立委時，皆曾到潭水亭參拜。

蘇嘉全除祈求觀音菩薩庇祐國泰民安外，並介紹在場的市議員候選人包括潭子、大雅、神岡區的蕭隆澤、西屯區陳淑華、北屯區謝明源、大里、霧峰區張芬郁、東、南區邱素貞、豐原、后里區翁美春及多位里長等，祈求在場的民進黨候選人皆能順利當選。

蘇嘉全指出，民眾需要解決困難與服務，除了祈求神明保佑外，也需要有人去執行，神明不會去投票，但祂會保佑認真做事情的人。選民有選票，大家就來幫他們的忙，讓他們有機會透過咱的觀音菩薩的加持，增加服務的力量，他相信這是百姓的福氣。

蕭隆澤表示，選戰激烈，蘇嘉全院長於百忙中特別撥空至潭水亭觀音廟參拜祈福，並為「穩定力量」6位議員加油打氣，讓他們信心倍增，相信6人同心，服務用心，鄉親放心。