「會做事」補冬連線沒連到 姚文智打趣：身強體壯沒想過補冬

「會做事連線」補冬連線沒連到 姚文智打趣：身強體壯沒想過補冬。圖為民進黨台北市長候選人姚文智8日針對台北市長柯文哲2014年參選的政治獻金進行檢驗並舉行記者會，呼籲柯辯論時公開明細。（記者廖振輝攝）

2018-11-08 12:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕昨天是農曆立冬，民進黨市長候選人組成的「會做事連線」蘇貞昌、林智堅、鄭文燦與林右昌在臉書直播介紹補冬大補帖，民進黨台北市長候選人姚文智卻沒加入補冬聯繫，媒體問質疑姚被冷落，對此姚文智今日受訪打趣表示，昨天天氣這麼熱，姚文智又身強體壯，還真沒想過要補冬。

姚文智今早在競選辦公室召開記者會，會後接受媒體訪問，媒體先是問到台中市長林佳龍今日北上陪同民進黨台北市議員掃街拜票，對此民進黨台北市長候選人姚文智展現大度，認為民進黨內大家有各自的關係，就像是前行政院長游錫堃今日下午將會幫台站台，這就是個人的不同關係，所以有不同行程的安排，用分進合擊方式，爭取全面勝利。

姚文智也強調，這次選舉他會堅持到底，跟候選人分進合擊，配合各種的安排，他也再提及高雄選情現在比較危急，大家要想辦法救高雄。

姚文智表示，他日前說過總統蔡英文一個人要照顧全台灣，因此他的選前之夜趕不到，他沒有關係，但其他人還是要來，這目前都已經在安排中，他還向在場媒體提醒「不要過度衍伸」，意指不要過度解讀是選舉操作棄保。

姚文智說，這次選舉是基層力挺他參選，包括422遊行到現在支持他最堅定力量就是台北市、台灣的基層，他會跟堅持台灣價值的所有台北市民站在一起，他從提名、參選都是基層支持，他也希望基層挺他進入市政府，因此不論什麼職位或角色，大家分進合擊爭取勝利。