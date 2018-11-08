願意辯論的理由 侯友宜出面說明了

2018-11-08 12:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜一改先前迴避辯論的態度，昨天首度鬆口答應辯論。侯友宜說，自己從未拒絕辯論，只是要民進黨新北市長候選人蘇貞昌表示態度，選舉這段時間以來，有很多不實謠言，希望在辯論場上一次說清楚。

侯友宜今天舉行選前十大造勢活動記者會，侯友宜說，他從未拒絕辯論，只是要求蘇貞昌展現高度及態度，但蘇一直希望在辯論場上說，這段時間以來他很難過，選舉過程老縣長講出許多不實謠言，包括沒有財產申報，因為這樣看錯人，明明財產就如實申報，又說徐自強是他刑求，明明他就沒有刑求，也不認識徐自強，還質疑為何他太太不敢站出來，酸他見不得人。

侯友宜表示，台灣人要忠厚善良，一直打負面選戰不好，既然蘇貞昌一直想辯論 ，他也沒有拒絕過辯論，並強調「我從來不懼戰、畏戰更不會怯戰」，如果老縣長私底下不願意表態，就在公開的辯論場所好好說，11月12日選委會舉辦的公辦政見會，剛好大家有時間，就在那天辯論。

為何選在接近投票日時答應辯論，侯友宜說，在任何時間點都可以辯論，選舉過程隨時可以舉行，辯論有其遊戲規則與形式，最公正的就是選委會舉辦，按照選委會的規矩來辦。

是否同意接受兩位候選人交互詰問的環節？侯友宜表示，一切尊重選委會的規定。

針對蘇貞昌批評設了一堆辯論門檻，心虛、傲慢等，侯友宜則向蘇貞昌喊話：「11月12日公辦辯論會見吧！」