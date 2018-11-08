「員工董事」牽涉法律問題 立院財委會擇期協商

立法院財政委員會8日開會審查法案，金管會主委顧立雄列席。（記者方賓照攝）

2018-11-08 12:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕時代力量黨團提出「證券交易法」增訂第14條之7條文草案，擬規定上市櫃公司得依章程規定設置「員工董事」，但今立法院財委會審查時，考量此條文可能與「公司法」等法規有競合問題，決定擇期協商。

根據時力黨團提出之草案，上市櫃公司得依章程規定設置「員工董事」，主管機關也應視公司規模、股東結構、業務性質等情況，要求設置1名以上員工董事。至於員工董事的產生，應由公司全體員工選舉，已設立工會的公司，則由工會推派代表擔任。

但金管會主委顧立雄指出，一般有員工董事的都是歐陸國家，主要是因為歐陸國家少有企業工會，都只有產業工會，而我國不只有企業工會，有些企業還有不只一個工會，如何選舉產生員工董事、員工董事如何承擔董事責任等都是問題。

此外，顧立雄也表示，員工董事還牽涉到與「公司法」等法律間的問題，例如「公司法」第192條第1項規定公司董事會是由股東選舉產生，與本法草案中規定員工董事由工會或全體員工推舉不同，在未經完整政策評估前直接入法，對於各上市櫃公司的衝擊將非常大，「不是光金管會可以承擔的重大政策！」

經過初步協商，財委會主席賴士葆宣布本案暫時留在財委會，將於本會期結束前再擇日協商。