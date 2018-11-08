馬拋新三不「不排斥統一」 姚文智：舔共、討好中國的競相加碼

民進黨台北市長候選人姚文智（圖）嚴詞批評馬英九的「新三不」，指馬不排斥統一是為了舔共、討好中國。（記者廖振輝攝）

2018-11-08 12:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕馬習會3周年，前總統馬英九過去提出「不統不獨不武」，馬昨拋出新三不，其中不統變成不排斥統一。民進黨台北市長候選人姚文智今日受訪時嚴詞批評馬，為了舔共、討好中國，從不統不獨不武，競相加碼到不排斥統一，姚更意有所指，表示「因為有人接受兩岸一家親，社會對這樣言論不加審視，會成為台灣的破口」，似乎暗指台北市長柯文哲的兩岸態度。

馬英九文教基金會昨舉行「馬習會三周年政策研討會」，馬英九在開幕儀式發表演說，重提「九二共識」是兩岸關係發展的關鍵，也提出三原則，以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」，繼續維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

姚文智表示，他長期告訴大家「兩岸一家親、共圓中國夢」會是個破口（中國勢力進入台灣），他提到民進黨堅持台灣意識，堅持不接受九二共識，以對等尊嚴的方式和平發展推動兩岸關係。

不過話一轉，姚文智帶有暗示語氣表示，他不斷提出警告，支持兩岸一家親接受中國的通關密語會造成台灣社會的破口，而馬英九最新言論就是破口的競相加碼，為了舔共、討好中國的競相加碼。

姚文智說，馬為什麼從不統不獨不武進而到不排斥統一，除了要跟中國國家領導人習近平會談，是因為有人接受兩岸一家親，社會對這樣的言論若不加審視，會成為台灣一個破口。

姚還說，國民黨台北市長候選人丁守中在臉書連署願意接受一個中國架構進行談判，因此馬英九就加碼不排斥統一，完全踏入中國的圈套，他看到馬英九、韓國瑜、丁守中逐步滲透與逐步各自爭取作為中國代理人，這就是柯文哲輕率提出兩岸一家親的後果。