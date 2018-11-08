誰來提問蘇貞昌、侯友宜 許育寧：公正可受公評

2018-11-08 11:51

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，政見會「神效率」改為辯論會，新北市選委會在倉促作業下能否找到客觀中立的發問人，令人質疑，並點名現任北市選委會主委許育寧是朱家軍，擔心有政治力介入；許育寧今天早上表示，發問人的公正性請大家放心，選務工作的公正性，可受公評。

蘇貞昌陣營建議辯論會由發問人提問改由兩位候選人交叉詰問方式進行，如此既能免除選委會行政不中立之疑慮，又能符合民眾對辯論模式的期待。選委會副總幹事黃堯章表示，依照中選會函頒的公辦政見會發表辦法規定，辯論式的政見會採用一個主持人、發問人提問、依序由候選人上台政見發表的方式辦理。且為了公平起見，發問人的名單在辯論會前不對外宣布。

黃韋鈞也說，此次選舉以來，新北市政府行政行政不中立的情況不勝枚舉，現任新北市選委會主委許育寧，一路從桃園縣時期受到朱立倫的拔擢，並以朱系人馬之姿擔任新北市政府秘書長一職，以過去新北市政府屢次行政不中立的行徑，這次選委會神速配合侯友宜事件是否又有政治力介入的狀況。

許育寧表示，選務工作都依照法規的做法，其他縣市也有公辦政見的經驗，相關訊息都給雙方的候選人知道，協商後會完整的對外說明；對於發問人的公正性，許育寧要大家放心，一定會選擇公正人士，相信過去在選務工作上的經驗，一定可受公評。