原住民族相關草案7案併審 草案名稱終確立

立法院司法及法制委員會今審查原住民族歷史正義條例等草案。（記者謝君臨攝）

2018-11-08 12:00

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查原住民族歷史正義條例等草案，召委林為洲裁定7個版本併案審查，但立委就草案名稱及第一條立法目的即有所爭議，會議討論約兩個半小時才達成共識，確定草案名稱為「促進原住民族歷史正義及權利回復條例」；無黨團結聯盟立委高金素梅、時代力量立委高潞以用則批評行政院所提版本空洞，無法針對調查後的真相進行補償等相關事宜。

針對草案名稱部分，國民黨立委鄭天財表示，可先行保留，待後續條文討論確定後，在歸納草案名稱；但民進黨立委段宜康則質疑，「不決定架構怎麼繼續往前進？」，應該在逐條討論前把大方向確定，具體要討論什麼？想要達成什麼樣的目的。腦中沒有一個圖像，難以前進。

面對爭議，召委林為洲指出，草案名稱可與第一條立法目的相互參照，待確定這兩部分，再繼續後續逐條審查，因此先保留草案名稱及時代力量所提法條需以章節區分部分，先進行第一條條文討論，而後終於確定草案名稱為「促進原住民族歷史正義及權利回復條例」。

立委高金素梅則批評，行政院所提版本不只空洞，且非常迂迴，不願面對日本政權如何掠奪原住民土地、資源等，總統到底道歉了什麼？高金素梅說，草案的總說明如果是行政院的立場，不知在場原住民委員作何感受，原住民的正義仍在追求中，不正義的事情還持續發生。

立委高潞以用表示：依照時力立場，希望草案能有章名，否則法條結構不清晰；行政院版本空洞的立法，無法解決真相調查後補償的事項，本來是希望以行政院的版本作為參考，但現在看來讓人不滿意。

民進黨立委尤美女則認為，應先界定草案是否包山包海，包含相關細節，還是跟促轉條例一樣是「框架立法」，個別的法再去訂定，必須先「分清楚我們所要處理的是什麼？」，原住民在台灣生活已三萬年了，是否要恢復到那麼久？歷史定義是到日本？荷蘭？還是西班牙？須先釐清範圍為何。