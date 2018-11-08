林佳龍北上當母雞 藍營票倉掃街遭嗆「我們要呼吸！」

台中市長林佳龍請假參選，今天北上當母雞，陪同民進黨北市議員許家蓓掃街拜票。（記者郭安家攝）

2018-11-08 11:56

〔記者郭安家／台北報導〕台中市長林佳龍請假參選第一天，今天北上當母雞，陪同民進黨台北市議員許家蓓等人掃街拜票。被媒體問及民調略輸國民黨台中市長候選人盧秀燕？林佳龍說，「自己做的民調還穩定領先」，最重要能維持高看好度，若支持度拉近、支持者有危機感，仍可催票，他有勝選信心；但同時也有危機感，他認為關鍵在於支持者投票率。

林佳龍、許家蓓掃街車隊出發前，不少支持者喊「凍蒜」，由於松山信義區是深藍票倉，一名路過婦人大嗆「我們要呼吸！」直到車隊離開，林仍微笑對其他支持者揮手；婦人表示，她希望林佳龍重視台中空汙問題。

林佳龍稍早受訪被問及自己成為北市新母雞時表示，六都市長較有知名度，如果能對市議員候選人幫助，他也應該栽培人才，至於「是不是母雞啦吼！最重要是聚焦年輕候選人，由我來跟鄉親推薦、掛保證，請大家能夠支持她們」，進行跨區輔選，也可以順便邀請台北市民參觀花博。

談到台中選戰規劃，林佳龍仍打政績牌，指要讓人民有感，選戰剩最後兩周衝刺，現在一般來講，造勢活動沒有那麼多，所以要深入基層、市場、宮廟，各個人群多的地方去拜託；另外也成立後援會，發揮組織動效果，把政績傳播出去，這次選舉關鍵在於投票率，盼支持者出來投票。他說，同時也要有危機感，選舉可說是群眾動員比賽。

林佳龍也推薦「佳龍挺家蓓」，指許是優秀市議員、4年表現相當傑出、得到鄉親肯定，2人過去在國會就認識，栽培年輕人才不容易，他要為民進黨年輕世代加油，也希望許家蓓繼續為鄉親服務。稍晚，林佳龍還要陪同台北市議員江志銘、候選人陳怡君掃街拜票，但未和民進黨台北市長候選人姚文智合體掃街。