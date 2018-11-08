新住民團體批政府政策跳票 提設專責單位、保障移民人權

立委林麗蟬8日舉行「民進黨政府完全執政完全騙 蔡政府新住民政策全落空」記者會，並與新移民團體發表共同聲明。（記者方賓照攝）

2018-11-08 11:55

〔記者林良昇／台北報導〕新住民團體今指出，蔡總統競選總統時提出新住民3大政策，現今無一落實，行政機關則對新住民展現歧視、打壓心態，批評政府只是把新住民政策當做宣傳口號﹔多個新住民團體也提出5大訴求，包含通過反歧視法、新住民事務專責部會、移民專法等。

國民黨立委林麗蟬今與多個新住民團體在立法院召開記者會，高喊「選前騙選票，政見全跳票」口號，呼籲政府落實相關新住民政策，林麗蟬也以國民黨新住民委員會主委名義進行連署。

林麗蟬指出，民進黨立委蔡易餘在臉書上發表歧視新住民的言論，至今沒有道歉，代表其不懂新住民權益，顯示政府沒有切實照顧新住民權益，有超過50個新住民團體提出聲明，希望政府採納，不要讓新住民成為二等公民。

台灣新住民勞動權益促進會個案主任劉茜表示，3年前蔡總統競選總統時，針對新住民提出3大政策，至今總統任期過半，仍無一實踐，關於新住民的社會福利待遇，掌握國會多數的民進黨遲未能提出社會救助法修正草案﹔對於放寬新住民學歷認證，在兩岸情況惡化下被犧牲﹔新住民語言納入新課鋼原定今年上路也被不斷拖延。

劉茜指出，總統的新住民政見沒有兌現，行政機關則展現歧視、打壓心態，如國安局長稱新住民團體是中國大陸買辦、國防部抹黑新住民配偶是黑寡婦、執政黨立委則發表歧視言論，當今政府只是把新住民當作宣傳口號、競選時的擺設而已。

劉茜也宣讀新住民團體提出的5大訴求，呼籲政府儘快通過反歧視法﹔研擬設置專責部會負責新住民相關事務，不應繼續由移民署兼任負責﹔推動移民專法，保障移民人權﹔廢除社會保障與戶籍勾串相關惡法，落實人權保障﹔建制完整通譯制度，協助剛入境移民生活所需。