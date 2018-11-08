小野爆哭 丁守中加碼嗆政治亂倫 姚文智轟丁：瘋狗亂咬

民進黨台北市長候選人姚文智8日針對台北市長柯文哲2014年參選的政治獻金進行檢驗並舉行記者會，呼籲柯辯論時公開明細。（記者廖振輝攝）

2018-11-08 11:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，國民黨台北市長候選人丁守中批評小野是民進黨文化門神，小野親上火線回擊時，不滿好友吳念真被牽連情緒激動痛哭，但丁守中陣營今早發布新聞稿，再批小野，還連帶抨擊民進黨台北市長候選人姚文智，姚文智今日受訪時聽聞，先是呵笑三聲，隨後反擊丁是瘋狗亂咬，還譏諷地說很同情丁守中。

姚文智今早召開記者會結束後，接受媒體提問，有媒體問到丁守中批評小野、姚文智是政治亂倫一事，姚文智一聽「呵呵呵」笑了出來，接著開始酸丁，他開始同情丁守中，真的是口不擇言，不僅六都合體沒人要來，中國代理人位置又被台北市長柯文哲擋住，連國民黨高雄市長候選人韓國瑜不理他，結果就是瘋狗亂咬。

姚文智表示，他過去在高雄10年的成績，禁得起檢驗，他希望棒子能交給陳其邁，但姚還是不忘告誡小野，表示小野身為柯文哲競選團隊總幹事，就要承擔柯文哲的政治苦果，最後窯還是不忘在酸丁守中，他對丁的批評（指政治亂倫），他聽了是啼笑皆非。

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