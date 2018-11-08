台中花博傳遞共好理念受肯定 林佳龍：「全民花博」不分藍綠

林佳龍北上接受廣播節目專訪，強調花博不分藍綠、是彩色的、全民的。（林佳龍競選總部提供）

2018-11-08 11:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍今日接受廣播節目專訪，他說，花博是近期台中最大的活動，受到市民及各地旅客歡迎，城市交流不分藍綠、花博是彩色的、全民的，希望這樣的國際盛會活動，不僅展現台中優點，也要進一步呈現台灣整體最好的一面給全世界。

主持人詢問，林市長今日北上，是否「當母雞」為黨內市議員候選人拉抬選情。林佳龍說，競選期間正式開始，從今日起請假，媒體邀約很久，所以來履行承諾，並安排相關拜票行程，很感謝這些年台中的改變及發展受到各界肯定，也希望透過輔選，呈現相關政績成果。

有關近日空污問題，林佳龍表示，秋冬之際，空品全國受到境內、境外影響較嚴重，境內部分會努力來控制改善，包括市府推動86項防制措，市民大多給予肯定；台中空品已有顯著改善，但與理想目標還有一段距離，會持續努力並號召市民一起減少可能的污染，也期盼不要政治化，全民一起來改變。

少數民調指林佳龍落後盧秀燕。林佳龍強調，4年前也有民調說他與胡志強「黃金交叉」，結果民調失準，目前內部民調仍是穩定領先，最後輸贏可能不會非常大，但讓支持者有信心又有危機感，民調評比落後是兩面的，有助於催票，也呼籲支持者出來投票。

市長夫人廖婉如陪同台北市長柯文哲夫人陳珮琪參觀台中花博，媒體推測為「白綠合作」。林佳龍回應，城市交流不分藍綠，中彰投苗4個縣市有藍有綠，但都是中台灣、也有參展，他強調，花博不分藍綠、是彩色的、全民的，不僅是展現台中，而是呈現台灣整體最好的一面給全世界；因行程繁忙，各地貴賓來訪，自己有時間就會盡量安排陪同，另外，市府團隊或夫人協助接待，也都是很自然的事，歡迎大家一起來看花博。