林佳龍北上助選沒找姚文智 受訪勉姚「更努力啊！」

林佳龍為許家蓓站台。（記者郭安家攝）

2018-11-08 11:19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前派妻子陳佩琪參觀台中花博、拉攏綠營。台中市長林佳龍今請假選舉，第一天就來台北輪番為民進黨台北市議員掃街拜票，但未與民進黨台北市長候選人姚文智同台，引起媒體關注。林早上受訪說，他也邀請姚參觀台中花博，也許現在時間比較緊，仍在安排適當時間；他相信政黨政治，一定是支持民進黨候選人。

林佳龍今早輪番為民進黨台北市議員許家蓓、江志銘、候選人陳怡君掃街，第一站在深藍票倉松山信義區陪許掃街。媒體再問尷尬問題「覺得柯文哲透過陳珮琪拉攏綠營？」林回應，他太太與柯市長夫人認識、她們之前有交往，花博是城市交流很好項目，用平常心看，「當然朋友關係不會因政黨差異，就好像去避諱掉」，台中市政不分黨派。

當媒體再度問到「柯文哲想再拉攏綠營選票，你有什麼建議？」林佳龍停頓3秒，才說「我想他（柯）很厲害，應該知道自己選情策略、節奏，每一個人候選人都希望擴大自己選票」，選民是自主性很強很的啦！有自己選擇。至於姚文智怎麼辦？林說，「就是更努力啊！相信姚文智的表現，最後會再把選票衝高。」

至於何時跟姚文智合體？林佳龍表示，他邀請姚看花博，也許時間現在較緊，跨區聯合競選活動，他都很樂意跟民進黨同志打拚。媒體追問合體喬好沒？林僅說，幕僚都有連繫安排適當時間、方式。媒體疑惑何時要六都市長候選人合體幫姚文智？難道要讓姚自立自強？林強調，相信政黨政治，一定是支持民進黨提名候選人，希望姚最後把選票衝高。

談到與民進黨高雄市長候選人陳其邁合作，林佳龍則侃侃而談，說之前有到高雄一趟，他們倆個都登記2號，所以是「邁龍連線」，最近也有以前學運朋友，拿出來他們過去參與民主運動的鏡頭，可能透過這種方式播放，讓大家並肩作戰，兩人認識一回頭就有30年時光。

不過媒體問及如何評論近日國民黨高雄市長候選人韓國瑜、陳其邁、柯文哲、國民黨台北市長候選人丁守中四角關係？林佳龍則回應，「我比較沒有這問題」，林剛脫口說出「個人情誼都有」接著立刻岔開話題宣傳台中花博，指任何有興趣跟台中交流，他都樂意接待。對於丁守中嗆柯文哲總幹事小野，林也不願評論；小心翼翼避談敏感問題。