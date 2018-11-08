侯友宜改口參加辯論 蘇貞昌：設一堆門檻不乾脆

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早到新莊運動公園拜票，批國民黨市長候選人侯友宜改口參加辯論，卻又設置一堆門檻，很不乾脆。（記者葉冠妤攝）

2018-11-08 11:16

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早到新莊運動公園向民眾拜票，針對國民黨競爭對手侯友宜昨天終於改變立場，願意辯論，蘇貞昌說，藉此看出侯友宜充滿算計，民意逼到哪，才像擠牙膏般漏到哪，在民調變化下，才終於改口，但卻又不乾脆，不願意讓全國性電視台主辦、設一堆門檻，只會讓民意更加憤怒。

蘇貞昌表示，近7、8成民眾要求市長候選人辯論，而六都候選人中也唯有侯友宜不願辯論，民眾開始看破侯友宜的手腳，看出侯的心虛與傲慢，所以在民調變化、民意壓力下，侯終於低頭、改口，藉此也可以看出侯友宜既沒有中心思想，也沒有既定節奏，民意逼到哪裡，他才像擠牙膏一樣露出來到哪裡。

蘇更指出，侯肯辯論，卻還是不乾不脆，像台北市長候選人辯論由公視主辦，高雄也由電視台主辦，辯論就是要大氣一點，不要小鼻子、小眼睛，設立一大堆門檻，又不願讓全國性的電視台來主辦，結果近8成民意希望看到辯論，最後卻看起來不像辯論，那民意會更憤怒，希望新北市民展現民意，侯友宜會低頭的。

有媒體追問，侯友宜預設4大立場，要求蘇貞昌先道歉，會不會擔心最後辯論不成？蘇回答，候選人設了一大堆門檻，只看到他的心虛，同時也看到他的傲慢，只有這樣才願意辯論，只有禮拜一才有時間，反問「那這樣的候選人他誠意夠嗎？他面對市民的期待他誠懇嗎？」

蘇貞昌還說，其實看侯友宜在電視台螢幕上講話，「很溜的咧，他不但講，而且很會轉」，所以侯的口才是很好的，只是對市政生疏，也不願意嚴肅地來討論市政，所以才一直閃躲，呼籲侯其實不必閃躲，應該誠懇面對民意。

至於侯友宜將舉辦大型造勢晚會，蘇陣營是否也有規劃？蘇貞昌則說，「勢」不是候選人在造，應是由民心造起的勢才對，民心在哪裡，勢就在哪裡，所以他會照著選舉的節奏，自然在選舉越來越接近的時候，隨著群眾要參與的會越來越多，場也會越來越大。