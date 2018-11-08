總統蔡英文：中共對台三戰日益顯著

總統蔡英文主持「海軍銘傳、逢甲軍艦成軍典禮」，由國防部長嚴德發陪同校閱部隊並登銘傳艦巡視。（記者簡榮豐攝）

2018-11-08 11:06

〔記者涂鉅旻／高雄報導〕總統蔡英文今日上午赴海軍左營基地，主持派里級巡防艦成軍典禮。蔡英文演說時除提及，在新時代裡，我國面臨和過去截然不同的安全挑戰，對岸除區域周邊軍事行動，來自境外的非傳統威脅，特別是中共對台的「三戰」日益顯著，這些都是國安重大挑戰，也是政府和國軍新任務。

中國針對我方的假訊息日益猖狂，國安局上週也在立法院間接證實解放軍在假訊息中扮演的角色。這也是蔡英文繼國慶大典演說時提及假訊息危害後，除再次提及假訊息的影響，更首度指出中國對台「三戰」的論述。

蔡英文演說時表示，世界局勢正在快速改變，面對新的變局壯大台灣，強化自己的實力，永遠是我國立足世界、保護國家安全，不變的道理。她也要提醒，在這個新的時代，我國面對著跟過去截然不同的安全挑戰。對岸在區域周邊的軍事行動，不僅試圖削弱台灣的主權，更將破壞區域的和平穩定。

總統表示，除了傳統上的軍事威脅，另一方面，來自於境外的非傳統威脅，特別是中共對台的「三戰」日益顯著。透過新的科技、網路及新媒體，數以萬計的假訊息正滲入台灣的社會，持續的網路攻擊，不斷地打擊我們的政府和產業。這些都是國家安全的重大挑戰，也是政府和國軍新的任務。

蔡英文說，她再強調一次，面對新的變局，強化自身實力，是守護國家安全唯一的道路。這條路一定要走，而且一定會堅定地走下去。