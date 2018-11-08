獨家》拉抬選情 小英將背書：宜蘭鐵路高架化300億預算

總統蔡英文為拉抬年底5合1宜蘭選情，明將端宜蘭鐵路高架化建設牛肉。（記者林敬倫攝）

2018-11-08 11:05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭鐵路高架化案因交通部與宜蘭縣政府不同調持續延宕，無具體進展；據綠營人士透漏，總統蔡英文得知此事後，承諾宜蘭鐵路高架化宜蘭及羅東優先段的300億預算她要背書，將允諾在民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀當選縣長任內動工，計畫將在明日到宜蘭輔選時宣布，靠端建設牛肉拉抬選情。

宜蘭縣鐵路高架化案，縣府歷經4次可行性評估均被交通部退回，今年2月，交通部又以修正審查要點為由，要求縣府評估報告應增加平交道路口交通影響規劃等，縣府需依照新要點修正重提。經過評估，若重作第5次可行性評估，經費約需3000萬，時間至少需1年半。

因鐵路高架延宕已久，縣府盼向交通部爭取用「舊案送審」，加速審查流程，但交通部長吳宏謀下鄉考察時卻打槍，認為審查要照程序走，會請鐵道局協助縣府評估，不過縣府不買單，明年未編列3000萬元評估預算，此案仍無具體進展。

由於鐵路高架化能貫通宜蘭東西區交通要道，均衡區域發展，更能提升鐵路運能與效率，為未來北宜直鐵的興建做準備，能否施作備受地方關注，民進黨內部更認為，此案延宕將衝擊5合1選情，對在選戰居於落後的陳歐珀更不利。

據綠營人士透漏，蔡英文6日到宜蘭輔選，中午與宜蘭縣代理縣長陳金德、議長陳文昌及宜蘭5合1競選幹部到縣長官邸開幹部會議時，討論陽明大學附設醫院2期計畫、宜蘭鐵路高架化及北宜直鐵等縣內重大建設案，談到陽醫蔡略感不滿，認為此案已確定要做，國安基金更已匡列預算，不該拖這麼久。

綠營人士說，陳金德及陳歐珀向蔡提及鐵路高架化案所遇瓶頸，盼能先施作鐵路高架宜蘭、羅東優先段，基於宜蘭對重大交通建設的需求，蔡英文當場承諾，宜蘭鐵路高架化優先段300億預算她要背書。

綠營人士指出，蔡也認同陳歐珀想法，將在明日到宜蘭輔選時，宣布要在陳歐珀當選縣長任內動工，並指示陳金德盡快與交通部聯繫，敲定動工時程，盼藉由端出這項建設牛肉，能拉抬5合1宜蘭縣選情及陳歐珀的聲勢。

綠營人士說，至於北宜直鐵，因事關雙北，環評還未通過前，蔡英文還未能有承諾，但宜蘭鐵路高架優先段，已敲定要做。