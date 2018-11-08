獨派要求撤銷博士資格 柯P：這題目4年前是國民黨在打

台北市長柯文哲今天一早到濱江市場掃街拜票。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-08 10:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕獨派團體台灣北社等今天下午將召開「請教育部調查並撤銷柯文哲博士論文及資格」記者會，主因是認為台北市長柯文哲的論文違反醫學及學術倫理涉及「加工死亡」，且在論文中也沒有揭露利益衝突（ECMO設備費用由誰支付？），要求教育部調查並撤銷柯文哲博士資格。

柯文哲今早到濱江市場掃街拜票前接受媒體訪問，聽聞獨派團抵下午將開記者會，柯直呼「這也是很奇怪」，這個題目四年前打一遍，四年後打一遍，但他無法理解，四年前是國民黨打，四年後是獨派的打。

柯文哲日前遭「屠殺」一書作者伊森‧葛特曼質疑曾到中國教導疑似活摘器官的中國醫師使用葉克膜，葛特曼並稱柯是器官仲介的「中間人」。

如今包括台灣社、台灣北社、博仁醫院外科醫師蘇上豪等，今要求教育部調查並撤銷柯文哲的博士論文及資格，這些團體指控柯在2002年6月之博士論文22至23頁中所處置的「無心跳器捐者的維持」，病人在未腦死，心跳也仍然存在時，被靜脈注射藥劑，其目的在，讓「病人心跳停止後，錄下心電圖，取得心跳停止之書面證明」，其「加工死亡」過程令人髪指。