X你民進黨！國民黨日文網：同婚合法讓台灣成變態國家

國民黨日文官網的文章批評同婚立法「很變態」，並稱民進黨想把台灣變成「變態國家」。（圖取自臉書）

2018-11-08 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕年底九合一大選綁公投，同志婚姻公投議題正反方皆努力拉票，然而國民黨的日文版網頁近期則引來議論，一篇日文新聞稿標題竟大罵「幹你民進黨」，稱民進黨幫同性婚姻立法，是要把台灣變成「變態國家」，筆者也不斷強調自己不想當變態，讓許多網友捧腹大笑。

這篇題為「幹你民進黨（くたばれ民進党）」於10月31日發表於國民黨日文官方網站，表示距離11月24日地方選舉投票已經不到4週，盼全體國民攜手打敗這個獨裁政府，雖然國民過去曾對國民黨政權有諸多的不滿，但蔡英文政權是更惡劣的典型獨裁政權，所有事都任意妄為，甚至想要幫同性戀立法！

文中稱同性戀是人類歷史中自然發生的現象，放任不管就好了，特別去立法「真的是變態」，讓新郎變女生，新娘變大男人，除了變態以外沒有其他說法，而且為了這種變態的事特別立法也很變態。「民進黨想把台灣變成變態國家」、「我們不是變態，也不想變成變態，更無法忍受被強迫變成變態」、「X你民進黨！」

此文一出立刻被網友廣傳，但目前已經遭到刪除，而由於通篇不斷重複「變態」，引起許多人捧腹大笑：「這個日文程度有幽默」、「9.2不是最仇日還用日文」、「他們是雇用日本中二生來寫嗎」、「這個丟臉丟到日本去」、「很有石岡一郎的氣質呢」。

據《蘋果》報導，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，國民黨目前經費不足，只有中英文版在做更新，而日文版網頁目前是由少數志工自發性地更新資訊。在此事件後已將該則評論下架，日後會開會討論日文版官網是否還有留存的必要。