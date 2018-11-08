小野爆哭挨批「進廚房又怕熱」 柯P：他是被火燙到

小野陪同柯文哲掃街。（記者羅沛德攝）

2018-11-08 10:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野拍片力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，遭國民黨台北市長候選人丁守中批評小野和吳念真是綠營「文化門神」，小野昨聲淚俱下喊冤抱屈，並嗆丁「憑什麼當市長」，但小野3度爆哭也引發熱議，有網友認為小野哭反而會造成柯文哲的支持度降低，柯文哲則對此表示「他（小野）只是被火燙到」。

柯文哲今早到中山區濱江市場掃街拜票前接受媒體訪問，他表示小野是文化人，不是政治人，不是選舉咖，是一個蠻單純的文化人，所以有時候丟到這種很火藥味或衝突很大的選舉場，對他來講是很大的衝擊。

媒體追問，但外界認為小野哭是進了廚房但又怕熱？柯則說「他（小野）只是被火燙到」。

對於外傳小野挺陳其邁是為了防止國民黨在高雄重新拿回執政權，對柯2020年選總統不利？柯先是狐疑反問「這什麼邏輯？若P則Q對不起來。」接著也僅說先把2018打完，這國家是在搞什麼。

柯並重申，小野和吳念真、柯一正，還有負責演出的李永豐，以前辦全國300多個鄉鎮巡迴演出，他們有很深厚的感情，他們就是朋友，所以人終究還是有人情世故。

小野今早也送柯文哲1本由旅美繪本畫家呂游銘創作的「時光寫生」，內容畫出台北市的歷史景點，像北門、台北101、四四南村，小野親題「柯市長，改變台灣從首都開始，送你這本書，是我的朋友畫的，非常思念台北，2018年11月8號，我們出發朝向連任的路邁進。」他稱柯是對台北市有使命感的人，會改變台北歷史。

柯辦昨晚定案選前之夜與開票之夜要辦在四四南村，小野說四四南村是台北市很有歷史文化背景的地方，不是像凱道或中正紀念堂這種比較有威權、有權力的地方，柯不是追逐權力，而是很想改變台北，成為國際都市，另外，再給競選號次4號的柯文哲做4年，選四四南村也有這樣的意義存在。

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