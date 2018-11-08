婦聯會告黨產會案 北高行裁定釋憲前停止訴訟

行政院黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元財產，婦聯會不服提行政訴訟告黨產會，台北高等行政法院11月5日裁定，認為「黨產條例」有牴觸憲法疑義，有他案申請大法官釋憲，於大法官釋憲公布前，停止訴訟程序。（資料照）

2018-11-08 10:13

黨產會：不影響凍結婦聯會財產處分效力

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元財產，婦聯會不服提行政訴訟告黨產會，台北高等行政法院11月5日裁定，認為「黨產條例」有牴觸憲法疑義，有他案申請大法官釋憲，於大法官釋憲公布前，停止訴訟程序；黨產會今日表示，北高行裁定停止審判，不影響凍結婦聯會財產的處分效力。

據台北高等行法院裁定理由，北高行另案承審黨產會的行政訴訟事件，因認黨產條例有牴觸憲法疑義，已提出形成確信理由，向司法院大法官聲請解釋...而依「行政訴訟法」第178-1條之規定，裁定於司法院大法官對黨產條例釋憲前，停止本件訴訟程序；而該裁定法官為審判長法官陳金圍、法官畢乃俊、法官陳心弘3人。

黨產會表示，黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織的行政處分，效果為凍結婦聯會名下資產，並使婦聯會不得再任意使用非正當財源財產，以確保我國政黨公平競爭。

黨產會強調，台北高等行政法院本次裁定停止審判，對黨產會認定國民黨附隨組織的行政處分效力並無影響，婦聯會名下財產仍凍結，其動支依法須向黨產會申請許可。

黨產會提及，本次北高型裁定書中，並未提出該庭確信黨產條例違憲的具體理由，僅以繫屬於法院黨產條例相關訴訟案件，因已有其他法官聲請釋憲停止審理程序，考量訴訟經濟、司法資源共享而決定本件停止審判，並未另案聲請釋憲。

黨產會發言人施錦芳質疑，北高行認為有法官聲請釋憲就停止審理程序，引用「行政訴訟法」178-1條規定，但能夠這樣用嗎？那是否以後行政訴訟案件，遇到有他案聲請釋憲，都必須停止審理？還是北高行遇到黨產案件，才出現這種裁定。