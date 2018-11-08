柯P首站濱江市場掃街 攤商：怎麼沒看到學姊？

台北市長柯文哲收下象徵好彩頭的鳳梨跟蘿蔔。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-08 09:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今起正式請假加入選戰，一大早就來到中山區濱江市場掃街拜票，沒想到買菜人潮不如預期，攤商對柯反應則普遍冷淡，甚至有人看到柯後失望反問「怎麼沒看到學姊？」還有攤商託辭「握過了」婉拒跟柯握手。

柯文哲早上8點抵達濱江市場，開始第1場掃街行程，親民黨市議員候選人林國成、無黨籍市議員候選人林婕麗、民進黨籍市議員黃向羣皆現身陪同。

柯受訪時被問到第1站就來市場，是否為了顧傳統票倉，及搶攻菜籃族票，柯對此僅說選舉還是有一定步驟，該做的還是要做。

談到自己一下車就遇到民眾大聲表達對都更議題的不滿，柯認為民主社會抗議是常態，政治有支持也會有反對你的人，要做事不要怕衝突，但要有解決衝突的機制，爭取絕大多數人支持。

至於掃街是否有助於催化選票？柯表示「盡力而為，盡力而為，能做多少算多少，有傳統媒體要做的，也有傳統菜市場商圈要走的。」

在地議員黃向羣直言柯選8點這個時間來掃街「有點外行」，因為濱江市場通常9點後才開始湧現買菜人潮，但他也坦言到市場掃街應該幾點開始很兩難，早點來可以逐一跟攤商握到手，晚點來雖可以接觸到更多選民，卻也有可能因此造成交通問題惹民怨，很難拿捏。