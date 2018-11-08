直衝綠營票倉！柯P首日掃街遇抗議也獲贈菜頭

柯文哲上午前往北市中山區的濱江市場掃街，遇到民眾嗆聲要問都更拆遷議題，但也有獲贈菜頭與鳳梨。（資料圖）

2018-11-08 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰將至，所有候選人馬不停蹄跑行程，而台北市長柯文哲直到今（8）日法定請假日後專心投入選戰。今日上午他前往北市中山區的濱江市場掃街，遇到民眾嗆聲要問都更拆遷議題，但也有民眾贈送菜頭與鳳梨，祝福他連任當選。

據《蘋果》報導，柯文哲今早8點與競選總幹事小野、親民黨議員林國成共同掃街拜票，中山大同區在地議員黃向群也到場，建議柯文哲將行程拉長到2小時，因為9點後人比較多，也表示濱江市場附近三個里當中，有兩個里長是民進黨、一個是台聯，所以算是傳統深綠票倉。

報導指出，雖然但柯文哲下車就遇到民眾嗆聲要問都更拆遷議題，但不影響行程，柯文哲一一去握每位攤商的手，也獲贈菜頭和鳳梨，民眾祝福他當選連任。對於突遇民眾抗議，柯文哲受訪時表示，這在民主社會這都是常態，政治上有支持或反對的人，但不要怕有衝突，要有解決衝突的機制，爭取大多數人的支持。

而至於這種傳統掃街行程是否對選票有幫助，柯文哲認為就是「Do our best（盡力而為）」，能做多少算多少，該做的都要做。