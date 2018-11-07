為金門縣議員輔選 宋楚瑜：親民黨強調超越藍綠

親民黨主席宋楚瑜前往模範街爭取民眾支持。（記者吳正庭攝）

2018-11-07 23:43

〔記者吳正庭／金門報導〕親民黨主席宋楚瑜今天到金門，為金門第一選區縣議員候選人徐銀磯、莊旭英輔選；他說，這麼多年金門幾乎維持現狀，沒有什麼蓬勃發展，金門和對岸的廈門差距越來越大，應該放下政黨惡鬥，重視民生問題。

宋楚瑜和立法院黨團總召李鴻鈞等人，首站到徐銀磯服務處，寫下「金門民眾的小事，銀磯夫婦的大事」，勉勵徐銀磯未來當選議員，一定要以民眾的事情優先；宋楚瑜說，現在台灣藍綠惡鬥嚴重，親民黨強調的是「超越藍綠，民生第一」。

徐銀磯向宋楚瑜介紹此次選舉的文宣利器「影視車」，就是將她拍攝的政見影片及名人推薦影片，除了在網路平台及地方電視台托播，更希望透過影視車將選舉資訊送到選民家門口。

宋楚瑜表示，徐銀磯具有縣政建設專業視野，且對金門的醫療、教育、托兒，甚至通訊基礎建設都有獨到見解和解決方案，期待能獲金門鄉親的支持。

「巧遇」縣長候選人唱心經

宋楚瑜在親民黨金門縣黨部主委楊耀芸及提名縣議員候選人莊旭英等人陪同下，前往金城市區拜票；在始建於一九二五年的模範街前，宋楚瑜遙想一九六四年初次踏上金門的模樣指出，金門改變不大，但對岸的經濟已經發展起來了。

宋楚瑜說，政府對於金門的建設不應計較小數字，對金門應該多關懷，並肯定莊旭英提及金門應加強醫療、長照等事項。

宋楚瑜往東門里代天府上香，「巧遇」金門高粱黨主席洪志恒拿著麥克風，閉目高唱「心經」，特別上前握手致意、打氣。洪志恒說，當縣長必須正心正念，所以在現場高唱心經，沒有其他想法。