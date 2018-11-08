「光頭神舉」挺東奧正名 長文喊話選手「更重要的身分是台灣人」

2018-11-08 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕前排球國手、現旅歐職業選手，有著「光頭神舉」之稱的黃培閎，稍早在臉書上發出長文，表達對「東京奧運台灣正名」公投的看法。他坦承過去自己「可能真的覺得只要能出國比賽、好像叫什麼名字都沒太大的差別」，不過經反思後，他認為選手不只是個選手，更重要的身分是「台灣人」，呼籲大家團結一心，為台灣正名努力發聲。

黃培閎在臉書上指出，正名公投的議題在許多地方引起熱戰，最大爭議點莫過於反對方認為「正名運動將直接影響運動員參賽權」。他坦言，過去的自己，可能真的覺得「只要我能參賽，名字對我來說真的不那麼重要。」而這或許也是目前在傳反對正名訊息的選手和教練的心聲。

他強調，此次公投主文是「申請」以台灣為名參加國際賽事，而非違反國際奧會洛桑協議規範的「逕自改名」。即使最終結果可能不被國際奧會允許，重點是「如果連用理性、合法管道去努力、去爭取自己要叫什麼名字的勇氣和意願都沒有，那我們做為運動選手，還談什麼勇敢和價值？」更對所有選手及教練喊話，「就算身為選手的你，最在乎能不能比賽，但千萬不要忘記，你不只是個選手，你更重要的身分是台灣人。」

網友看了後感動留言支持「看了直接泛淚」、「說到心坎裡了」、「讀完只有感動」，不過也有人質疑「尊重您的意見，不過您有東奧的參賽資格嗎？如果台灣被除名，請問您的損失是什麼？」、「支持，但又擔心你們選手們的權益受損。」等。

黃培閎臉書全文