找台北「章魚哥」試水溫？ 街訪模擬投票結果比數懸殊

今年也有人首次到天玉里進行「選前模擬投票」，想要藉此一窺選前觀察月底選舉結果。（記者鍾泓良攝）

2018-11-07 21:58

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市士林區天玉里號稱台北市選舉「章魚哥」，開票結果往往可藉此見微知著。今年有人首次到天玉里進行「選前模擬投票」，想要藉此一窺月底選舉結果。根據今天公布模擬投票結果，現任市長柯文哲得票率54.4％拿下第1，國民黨台北市長候選人丁守中得票率29.1％；民進黨台北市候選人姚文智為14.1％。

根據街訪結果，共有134人參與模擬投票，柯文哲得73票，得票率54.4％；丁守中得票39票，得票率29.1％；姚文智得票19票，得票率14.1％；李錫錕得2票，得票率1.4％；吳蕚洋為0票。

模擬預測難度高 最後只收集到134票

推動模擬投票的「網路創作者」劉又瑋說，他很喜歡看開票直播，而天玉里又是指標的開票區，認為從來沒有人在開票前在天玉里做模擬預測。但他也坦言，原本預期可以能收集天玉里民1000張票，但收集選集票過程難度高，因此後來放寬到台北市合格選民，最後收集到134票。

對於民調結果，柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒表示，不論是民調或是地方的意見，任何形式的支持，我們都表達感謝，也期待政策能獲得更多認同，柯市長會繼續努力，為市民拚下去！丁守中團隊發言人詹為元說，覺得輕鬆、好玩，就與其他民調作參考內容；姚文智團隊發言人洪立齊則說，姚文智是天母長大，相信天母在地鄉親會支持他，對於網友趣味民調，給予尊重。

選情出奇冷 天玉里長：恐要到月中才明朗

天玉里長潘錦雄說，今年選情出奇地冷，上一屆大約選前45天就能知道端倪，但目前僅能看出丁守中跟柯文哲都是勢均力敵。他說，自己出去拜票時都會問一下里民對於市長候選人的意見，有些里民很氣憤柯文哲將重陽敬老金刪除，但也有人認為老人供餐不錯，預估要到月中才可能比較明朗。

對於這次第一次有人在里內做「模擬投票」，潘錦雄說，這樣的形式很有趣，但他認為因為街訪只有2天，中間也發生很多事情，所以認為參考就好。

根據士林戶政事務所資料，天玉里共有3522戶、9367人，其中男性4325人、女性5042人。

天玉里過去就以「台北市選舉章魚哥」著名，如2014的台北市長選舉，柯文哲得票率57.16%、連勝文是40.82%，在天玉里的得票率分別是57.3％跟42.7％；2016總統大選，蔡英文在台北市得票率是51.95%、朱立倫是37.49%，跟天玉里的51.81%、37.17%，差不到1個百分點。