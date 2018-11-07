小野反擊丁守中時痛哭 吳念真：我非常不捨

而吳念真在聽聞小野為自己喊冤而痛哭失聲時，第一時間則是先靜默了幾秒，接著表示「小野只有在悲傷和生氣時才會哭，他今天真的生氣了，我非常不捨。」（資料照）

2018-11-07 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨在臉書粉絲團怒批小野、吳念真，兩人是綠營的兩位影視天王，一個包廣告，一個包電影。小野昨晚間在臉書千字文回擊，今（7）日下午受訪時更激動痛哭。對此同樣被丁守中批評為「綠營影視天王」之一的吳念真表示「小野只有在悲傷和生氣時才會哭，他今天真的生氣了，我非常不捨。」

昨日被丁守中批評為「綠營的文化門神」後，小野除了在臉書上簡短替自己澄清外，更用了超過900字的內容替好友吳念真打抱不平，千餘字的文章目前已有1714次分享，在網路上引起熱議。小野今下午在競選辦公室樓下公開受訪時，表示本來不想回應，但是看到好友吳念真竟也被拖下水，因不想牽連朋友才出面回應，而小野在講到激動處時更是痛哭失聲。

根據《新頭殼》報導，與小野相識30多年的吳念真表示，有看到丁守中的臉書貼文，也看到小野臉書的回應，原本想在自己的臉書上寫點東西，後來打消念頭，只在小野的臉書上留言表示「小野，謝謝啦，為了我寫那麼多字」。而吳念真在聽聞小野為自己喊冤而痛哭失聲時，第一時間則是先靜默了幾秒，接著表示「小野只有在悲傷和生氣時才會哭，他今天真的生氣了，我非常不捨。」