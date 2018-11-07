勞團成立後援會力挺 徐耀昌：全力拚經濟

苗栗縣勞工團體今天成立後援大會，力挺尋求連任的國民黨籍縣長徐耀昌。（圖由徐耀昌競選總部提供）

2018-11-07 23:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣勞工團體今天成立後援大會，力挺尋求連任的國民黨籍縣長徐耀昌。徐耀昌表示，他上任3年多招商引資超過7630億元，創造2萬個就業機會，全力拚經濟，並將推動幸福居計畫，興建社會住宅，讓年輕人都買得起房子，打造幸福宜居的苗栗。

苗栗縣總工會、苗栗縣職業總工會、苗栗縣產業總工會等三大體系勞工工會、苗栗縣家事工會及國營事業工會包括台灣石油工會、中華郵政工會等團體幹部及勞工等代表近千人，今天晚間齊聚徐耀昌苗栗競選總部，力挺徐耀昌，現場加油、凍蒜聲不斷。

苗栗縣職業總工會理事長彭秀敏等人表示，徐耀昌是最關心勞工權益的縣長，上任後成立勞工及青年發展處，以完整政策規劃、一條鞭服務，協助勞工及青年創業及就業，並引進台積電、力晶科技等大型企業，創造更多就業機會，招商有成，去年苗栗縣失業率3.6%，是西部縣市最低，勞工平均薪資工資大幅超越台中、台南與高雄等六都級城市，請勞工朋友一定要集中選票，讓徐耀昌高票連任。

徐耀昌表示，他出身基層，最了解勞工朋友的辛勞和心聲，上任以來就積極招商，提高就業機會，成立招商馬上辦中心，3年多來成功引進225家企業設廠，投資金額超過7630億元，增加2萬個就業機會，並辦理地方產業創新研發（SBIR）業務，已補助85家中小企業者，金額達6304萬餘元，多家廠商參加歷屆巴黎發明展均榮獲金、銀、銅牌獎，提升苗栗縣中小企業創新能量，也讓世界看見苗栗產業的升級與競爭力。

徐耀昌強調，為鼓勵青年返鄉，建置3處青創基地，提供一條鞭服務，媒合工研院輔導有志創業青年精進生產技術，並推動幸福苗栗居計畫，明年初起，以包租代管媒合400戶民間空屋作為社會住宅，釋出房屋的房東給予租稅減免。未來3～5年的中程目標，則是活化高鐵住二用地、郵政用地、污水處理廠用地及舊衛生局、動防所，興建數百戶社會住宅，讓年輕人都買得起房子，照顧鄉親住居權益。