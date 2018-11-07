轟！轟！轟！鋪陳宣布辯論梗 侯友宜先連三轟蘇貞昌

國民黨新北市長候選人侯友宜。（記者李雅雯攝）

2018-11-07 20:50

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午出席「警系挺侯團結大會」，宣布參加公辦辯論前，先三轟競爭對手、民進黨新北市長候選人蘇貞昌。侯友宜表示，對於競爭對手陣營猛攻「徐自強案」、「若是當年就不任用其擔任警政署長」、「說太太不輔選」感到汙衊、難過、不理解；連三轟對蘇貞昌的不滿後，拋出11月12日當天公辦政見會將改公辦辯論會，一次說清楚。

侯友宜在會場上說，選舉走到今天有很多感觸，深澳燃煤電廠是重大公共民生議題，老縣長卻遲不表態回應，每天忙著要辯論，「我都笑一笑，我從來沒有害怕過」。

侯友宜說，這兩個禮拜，對手幾乎每天都用一些事情來逼著問，但這不是事實，對手說刑求徐自強案，但他根本不認識徐自強。侯友宜當場對著台下來支持的警界人士喊：「這是誰主辦的？舉手！舉手！舉高一點！」前警政署副署長、時任內湖警分局分局長林德華舉起手，強調當初協辦是刑事局，徐自強是由主嫌黃春棋供出來的。侯友宜高喊，「不要因為我選舉就把所有警察同仁汙衊」。

侯友宜接著指，當年為了完成時任行政院長蘇貞昌的治安目標，半年拉抬治安成績，現在卻宣稱因為財產申報而說如果重來就不任用他當警政署長，「我還是謝謝院長，當年帶領我們完成治安目標」。侯友宜在會場上坦言，對蘇貞昌的「不任用說」感到難過。

侯友宜接著表示，對於蘇貞昌又酸又虧「為什麼太太不出來輔選」而憤慨。侯友宜說，警察的太太都是最辛苦，她沒有出來輔選，是兩人間的尊重、默契，很不能理解蘇貞昌說「太太不敢出來」。

在三轟對蘇貞昌的不滿後，侯友宜說，「我就當著所有老長官、老同事的面前」，就藉著這個機會、這個場合說，11月12日當天的公辦政見會變成辯論會，一次說清楚。