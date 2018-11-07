最後上班日 柯文哲：我有努力到最後一天

台北市長柯文哲（中）在捷運西湖站發表「行動競選總部PA PA GO」，與競選團隊在移動的競選總部上合照。（記者王藝菘攝）

2018-11-07 19:59

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天傍晚打卡下班後，結束首屆任期內的最後一天上班日，下午5時半就趕往西湖舉行「行動競選總部PA PA GO」記者會，宣布正式投入選戰，還找來歌手謝和弦獻唱專屬競選歌曲。柯文哲致詞強調：「上班的最後一天，我還是該怎麼做就怎麼做，把它做好。」

柯文哲陣營預定巡迴全台北市的「行動競選總部PA PA GO」記者會，首站選在內湖區的西湖捷運站旁停車場，陸續吸引人潮聚集，甚至不少捷運乘客在月台、捷運站體內圍觀，除多位在地里長相挺外，還有親民黨市議員黃珊珊、時代力量內湖南港區議員候選人蕭新晟，柯文哲競選成員從總幹事小野、主任黃建興等人也全員到場。

謝和弦穿上柯文哲陣營競選背心，一度變成幫忙拿道具的工作人員，讓其他柯營幕僚驚訝說「怎麼是你在拿」！隨後謝和弦現場演唱，自發性替柯文哲創作的歌曲《台灣的未來》，不斷強調台北的未來，就交給台北市長柯文哲。

柯文哲致詞表示，今天是他請假前的最後一天，明天起就要請假，正式開始選舉，但他今天還是一樣上午7時半就到辦公室開會，討論台北市的都市更新如果要放寬容積率，標準、條件應該是什麼。

報告完最後一天上班日的行程後，柯文哲強調，上班的最後一天，還是該怎麼做就怎麼做，把它做好，不希望選舉干涉去延誤到台北市政，因為明天是法定強制休假日，有規定連選舉投票前十五天，市長不能再簽人事命令，所以他也是努力到最後一天。