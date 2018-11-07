選情緊張防奧步 立院國民黨團三長將拜會檢警首長

國民黨7日舉行中常會，常會開始前由黨主席吳敦義（右二）、副主席郝龍斌（右一）、秘書長曾永權（左二）等，為台北市長候選人丁守中（左一）及議員候選人加油打氣。 （記者劉信德攝）

2018-11-07 20:14

〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一大選，高雄市長選情緊張，國民黨憂心選前出現「奧步」，國民黨副主席兼秘書長曾永權在今天國民黨中常會上表示，立院國民黨團三長明將前往高雄，拜會檢察長、調查處長及市警察局長，要求執法單位謹慎小心處理，希望行政及選務中立，執法單位防範未然。

國民黨今舉行中常會，國民黨發言人洪孟楷會後轉述，會上討論發言主要針對1124選務上，分別在嘉義市、新竹縣、台北市，都有三位縣市長候選人參選，秉持國民黨絕對不能被分化，力量要集中一致。

洪孟楷轉述，黨主席吳敦義特別提到，嘉義、新竹都是非贏不可的縣市，一定要全力求勝；台北市在本週1111大型造勢，目前出席人員已安排妥當，預計明日上午召開正式記者會宣布。

黃復興黨部：現在是歷來最團結的時刻

會中談到，黨籍人士都要團結一心，尤其討論中，黃復興黨部主委金恩慶表示，現在是黃復興過去到現在最團結的時刻，也許現在在野、資源有限，但反而是最團結時刻，大家沒有二心，只為1124縣市長贏得選舉

曾永權在中常會上表示，年底選戰只剩18天，國民黨不怕「直球對決」，都是正大光明對決，但很多鄉親一再提醒要防奧步、防賄選，因此明天立院黨團三長將率隊前往高雄，拜會檢察長、調查處長及警察局長，要再一次拜會及提醒執法單位，坊間有非常多謠言指稱，選情五五波，民進黨過去兩次大選都有用過奧步的經驗，因此特別在選前17天拜會，要求執法單位務必謹慎小心處理，希望行政及選務中立，執法單位要防範未然，不能讓任何奧步、非法手段影響本次選舉

洪孟楷也說，中央選務應變小組已在本週一成立，直到選前24小時電話不關機，隨時保持連線、即時反應，常委有任何輿情反應，可直接跟中央黨部即時聯繫。

針對年底選戰，吳敦義表示，現在開始每一分每一秒，全黨上下為勝選而戰，要共同努力，不能說現在都是一片榮景，不能過度盲目樂觀，隨時隨地都要有打硬仗的準備，但每一分每一秒努力不懈，為勝選而戰。

此外，國民黨中常會也討論31件黨紀處分案，台北8件、桃園3件、台中9件、高雄11件。包括違紀參選市議員、加入其他政黨、公然對國民黨相關不實指控污衊，已達開除及撤銷黨籍資格，每一案分別經由吳敦義宣告，以及出席的中央常務委員確認無誤達成處分，正式通過。