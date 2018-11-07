愛的抱抱！小野頻挨罵 柯文哲兩度擁抱致歉

台北市長柯文哲（左）與競選總幹事小野（右）擁抱互相打氣。（記者王藝菘攝）

2018-11-07 19:00

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野（李遠）日前拍影片發聲，公開支持替民進黨高雄市長候選人陳其邁，不僅遭外界質疑操作選舉「棄保」策略，甚至被國民黨台北市長候選人丁守中質疑為「門神」。小野下午落淚反駁後，柯文哲陣營晚間舉行競選造勢時，柯文哲不斷對小野表示「抱歉」，兩人還在台上兩度相擁。

小野公開表態支持陳其邁後，先是引來「柯粉」謾罵，又被丁守中指控「靠民進黨吃飯的文化門神（小野）怎麼會去挺柯文哲？」、「小野、吳念真，兩人是綠營的兩位影視天王」等，讓小野在反駁記者會上聲淚俱下。

柯文哲晚間在西湖捷運站旁舉辦「行動競選總部PA PA GO 」記者會，柯文哲致詞表示，小野已經在文化界工作30年，常常認識一個人，要知道他過去的歷史、信用，「我不曉得怎麼講，抱歉啦。」

柯還說，他剛開始去議會、當市長時會不習慣，但就是因為很不喜歡它（指台灣政治文化），才慢慢去改變它，對他來講，選舉是改變台灣政策文化的社會運動。

在結束致詞後，柯文哲仍不斷向一旁的小野道歉，隨後兩人短暫相擁，柯文哲笑稱，他是亞斯伯格症，不喜歡和人接觸，但隨後仍與小野正在擁抱。

柯文哲事後受訪表示，小野在文化界這麼久，幾乎很少聽到有人講他壞話，所以，小野是個好人，「當時也是我去拜託小野來當總幹事的，希望補足文化上欠缺的部份，而且他們有些小朋友都是海選來的，有衝突的話，就拜託幫忙協調一下。」

柯文哲強調，坦白講，小野不會搞什麼棄保，「他不是政治人啦」，他是文化人，所以說他是民進黨門神，他當然會難過，不過老實講，他還不太認識台灣的政治文化，「台灣的政治我是選過比較習慣，不然他們正常人來打這種骯髒的選戰都會受不了。」

至於丁守中指控小野、吳念真等人是綠營的兩位影視天王一說。柯文哲表示，紙風車以前有去做巡迴演展，包括： 柯一正、小野、吳念真、李永豐就是一夥人、朋友，也許他們以前跟民進黨高雄市長候選人陳其邁不錯，所以他每次說，人活在世界上不是只有政黨，還有親戚朋友、同事，所以對他來說，那時候聽小野去幫陳其邁錄影，也沒有講什麼。

另就小野反擊「丁守中一點文化素養都沒有，憑什麼當市長」。柯文哲也說，選舉就是這樣，像他媽媽都說「相罵沒好話」，所以他每天都很克制自己不要罵人家，因為罵人家，自己也不會變好，所以這場選舉至少到現在為止，他沒有主動去罵人家的。

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