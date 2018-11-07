民進黨得票率若降 台灣社警告：中國勢力必全面入侵

2018-11-07 20:43

〔記者洪定宏／高雄報導〕本土社團台灣社與台灣南、北、中、東、客社，以及台灣教師聯盟、青年學生代表，今天下午召開「新世代再崛起、挺高雄、支持陳其邁」聯合記者會，台灣社副社長暨台灣東社創社社長余文儀發出警訊，強調韓國瑜及侯友宜都是威權時代的特權受益者，都在「翻台灣」，如果這次縣市長選舉，南北都失陷，台灣將沒有退路，因為中國紅色勢力會全面入侵台灣；如果民進黨得票率降低到相當額度，中國必如法炮製、變本加厲，影響2020年總統大選，台灣民主自由價值將面臨空前挑戰，甚至整個沒有了，所以這次選舉比2020年更重要。

余文儀指出，高雄擁有多元文化、已脫胎換骨，更應維持高水平文化的城市，呼籲台灣人要團結支持陳其邁，因為他提出很好的建設藍圖，對科技、商業、工業、文化都有扎實的見解。

從台東到高雄求學的中山大學社會所研究生顧旻表示，他已在高雄生活10年，讚賞高雄的美麗，呼籲網路世代務必認真比較候選人的政見，不要被「練肖話、耍猴戲」給矇騙，更不要被網軍的數位威權主義利用，抹滅台灣的民主價值。

在高雄成長、目前是台灣大學土木研究所博士候選人的潘威佑，痛批韓國瑜「將高雄人看得一文不值」、「糟蹋高雄人」，呼籲旅北的高雄朋友支持陳其邁，因為陳其邁「讓我們看到高雄的未來」。

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