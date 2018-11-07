電競賽國籍未選中國遭除名 外交部關切台灣選手參賽權

台灣選手今日在世界電競大賽的預選賽以16:1擊敗日本隊，卻被主辦單位以報名時國籍未選中國取消資格。（歐新社）

2018-11-07 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕英特爾極限高手盃大賽（IEM）的資格賽中，台灣戰隊「Sad Story」在《CS:GO》（絕對武力：全球攻勢）項目拿下1勝後，竟被主辦單位以國籍未勾選中國為由，取消參賽資格，引起輿論譁然，在美國PTT「Reddit」也引爆熱議。對此，外交部今（7）日表示，第一時間已向主辦單位表達嚴正關切，全力維護我國選手的參賽權利。

IEM所舉行的2019 Katowice地區資格賽今年在中國舉辦，台灣戰隊「Sad Story」在在預賽第一場，以16:1痛宰日本隊後，突然遭到主辦單位以「國籍未選中國為由」取消資格，令選手十分錯愕。

對此主辦單位聲稱，是根據「聯合國模式」、而非「奧運模式」羅列賽區，因此台灣應該要報名中國賽區，而非「Sad Story」報名的東亞賽區。而此說法已遭PTT鄉民打臉，指出2016年IEM舉辦CS：GO時設有台北分站，分站資訊明文寫上，這分站賽事是針對東南亞、澳洲地區隊伍舉辦，爭取參加全球總決賽的門票，甚至連香港隊伍也能報名東南亞區來參賽。

綜合媒體報導，我外交部指出，此賽事主辦單位Turtle Entertainment公司總部設於德國科隆，外交部已於第一時間指示駐法蘭克福辦事處，立即洽主辦單位了解情形，表達政府高度關切與嚴正立場，並全力維護台灣選手應有的參賽權利。

外交部也指出，「平等參與」各式國際競賽是台灣民眾應有權利，呼籲所有國際賽事的主辦單位應秉持公正、公平的原則，不應受「特定國家」的政治立場影響，剝奪選手的參賽權益，同時外交部與所有駐外單位也將持續努力捍衛國人的權益與尊嚴。