「我準備好了」！ 陳其邁發表12項政策白皮書

陳其邁發表12項政策白皮書。（記者葛祐豪攝）

2018-11-07 17:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁端出「牛肉」，今天下午由副總統陳建仁陪同，發表政策白皮書，涵蓋「經濟首都維新八策」、「打造6大產業生活圈」、「微笑青年夢想發電」、「文化城市魅力高雄」等12項，他強調「我準備好了」！

中山大學校長鄭英耀指出，高雄市已脫離文化沙漠，形塑城市美學，陳其邁構築的經濟首都，花1年半的時間完成政策白皮書，「一個城市的勾勒，不是一天兩天的事情」！

陳其邁強調，他已經做好當市長的準備，白皮書雖然是花1年半完成，但他已經準備了23年。

他說，國民黨候選人韓國瑜與前行政院長張善政提出的智慧城市解決方案可輸出到東南亞國家，他早就提出了，「韓國瑜覺悟得比較晚」。

陳其邁強調，從台南到楠梓的「北高雄產業走廊」，是最有價值的半導體產業聚落，佔有全世界10年、20年以後的技術領先，未來落地生根，後發先至，會比新竹有更大競爭力。

他指出，當市長要知道產業發展方向，把資源放對地方，目前亞洲新灣區的會展、郵輪等產業也持續發展，高軟也在這裡，軟體還有很大成長空間。

副總統陳建仁致詞時說，在陳其邁的擘劃下，高雄市從陳菊時代的移居城市，進一步邁向海洋經濟首都，他相信陳其邁做得到，高雄市民的生活也會愈來愈好。

陳其邁政策白皮書的主軸是「經濟首都好生活」，共包含12項：

第一項是經濟首都維新八策:包括開闢橋頭科學園區、升級工業4.0、發展藝文、運動、觀光新經濟、升級海空雙港等，以吸引更多年青人返鄉工作。

第二項是打造六大產業生活圈:包括北區的智慧產業生活圈、中區的經貿行政生活圈、南區的智慧雙港生活圈、東區的山城綠膿生活圈、西區的海洋經濟生活圈、大高雄區的智慧網路生活圈。

第三項是微笑青年夢想發電：主要是針對年青人的創業及住居需求。第四項是深度學習、數位創新策略：推動數位教育，縮短城鄉數位落差。

第五項是文化城市、魅力高雄:打造高雄為亞洲流行音樂與表演藝術城市。第六項是創新社福、幸福照護：強調你生我養，托育一條龍。

第七項是智慧交通、便捷運行:完成六大樞紐運轉系統。

第八項是新生高雄、美麗城市:主打鐵路地下化後，翻轉高雄再生。

第九項是清淨宜居、 綠活高雄:強調空污整治，給高雄好空氣。

第十項是多元族群融合: 著重多元的客家、原住民、新住民母語傳承。

第十一項是運動城市、活力高雄:推展運動經濟，創造百億產值。

第十二項是智慧防災安全城市:推動全流域治水，調整防洪標準，全面檢討防洪規劃。藍色字聲明稿全文