維多利亞校地租金偏低？綠營：台糖簽定不平等條約

維多利亞校地承租租金問題持續發酵。（記者林國賢攝）

2018-11-07 17:15

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣維多利亞學校爆低價承租台糖土地，民進黨籍縣議員周秀月今天要求相關單位應該公布當年出租過程，接受社會公評；民進黨黨部前評委召集人蘇炳輝也批台糖根本簽定「不平等條約」。

周秀月指出，今天有不少民眾向她表示，一般民眾無法用這樣價格租到台糖地，非常不公平，她要求台糖必須就出租過程公開說明，讓民眾檢視其中有無特權弊端，並要檢討相關租借方法，絕不能模糊帶過。

蘇炳輝說，維多利亞承租台糖土地後，從農地變更為建築用地，卻仍用「農地」的標準來評議地價，非常不合理。

他指出，以鄰近的嘉東都市計畫區為例，住宅區土地公告現值每平方公尺1萬4700元、公告地價2100元；維多利亞校地公告現值才1400元，公告地價410元，兩相比較，明顯看出是非常不合理。

蘇炳輝指出，政府應該督促台糖全面檢討租約，另外，縣府也要檢討當地地價評議機制，依實況調升地價，讓台糖土地承租更符合社會公平正義。

雲林縣政府地政處表示，土地公告地價有相關評議機制，雲林縣地價評議委員會每年都有檢討，針對維多利亞學校等地區，地價也都有檢討提升；不過，維多利亞校地屬特定目的事業用地，不能與一般建築用地相類比。