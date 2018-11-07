參訪農創育成中心 蔡英文期許鄭朝方推動更多跨領域新農業

民進黨主席蔡英文（中）今天由立院黨團總召柯建銘、新竹縣長候選人鄭朝方等陪同，參訪新竹縣芎林鄉的沛錦農創育成中心。（記者廖雪茹攝）

2018-11-07 17:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨主席蔡英文今天由立院黨團總召柯建銘、新竹縣長候選人鄭朝方等陪同，參訪新竹縣芎林鄉的沛錦農創育成中心，肯定科技人投入農創的精神，為部落創造各種可能性；她並稱許鄭朝方的食農教育與農業新方向，相信他當選後一定會結合民間資源全力推動。

蔡英文等一行人今午抵達時，在地鳴起原住民傳統號角迎接，並由沛錦農創總經理宋智達、原住民長老邱智強、林汝梅導覽，進入智慧溫室觀察巴西蘑菇的生長環境、摘蘑菇，並品嚐蘑菇湯，讚不絕口。

宋智達介紹表示，工研院沛錦科技與新竹縣農會合作，創立沛錦農創育成中心，運用研發科技打造六座環保菇場，並和山地鄉結盟，輔導青年農夫與原住民創業，運用環境資源發展多層次的科技農場，以提升農民收入，在地好食材。原民長老說，經由沛錦輔導，幫助原鄉農業行銷推廣。

蔡英文表示，政府致力於產業轉型，現在有許多科技人也投入農業領域，為台灣農業注入創新。今天參訪的沛錦農創是個育成中心，育成的意思就是走出去後，要「繼續長大」。這個長大的過程需要政府的協助，因此他期許鄭朝方，未來要盡最大的力量，把青年創業所需的政府協助，做到非常到位，讓青年願意投入高科技農業，透過更多跨領域的整合，完成更多的創新。

鄭朝方對於沛錦農創與青農、原民的合作成果非常感動。他說，最近走訪尖石、五峰，原鄉青年抱怨未不關心，因此他提出在地農業新方向與學童營養午餐全面升級等兩大策略，在地生產的新鮮農產，不僅是學童營養午餐的最佳選擇，生產環境更是食農教育的最佳現場。

鄭朝方承諾未來當選後，第一步就是要扶植農業轉型，穩定產量、提高市場差異，讓新竹縣的農業走出不一樣的路。

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