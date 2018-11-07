高思博提出「新三農」政策 打造台南農業品牌提高農民收入

2018-11-07 17:16

〔記者楊金城／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博，今天下午參訪官田區時生永續農場，了解有機農業發展現況，並提出「科技農業、專業農民、生態農村」的「新三農」政策，發展現代農業新願景。

時生永續農場占地8公頃，成立3年，採溫網室生產有機蔬菜，場內現有6位農業相關學系畢業的專業農民管理經營，場長李惟裕是2009十大神農獎得主，目前也擔任擬定有機農業促進法實行細則的審查委員，他說，有機農業促進法將在明年5月實施上路，將是推動有機農業新里程碑。

高思博參觀時生永續農場栽種小番茄和採收蔬菜，也與農場專業農民對談，對於農場透過專業栽培管理，營造生態環境，提供健康有機的蔬果給消費者，相當讚佩。

高思博說，台南市的耕地與養殖面積全台第一，產值超過600億元，是台灣的農業首都，為了提高農民收入，他提出「科技農業、專業農民、生態農村」的「新三農」政策，搭配農村旅遊、農業觀光，引進大型農業國際會展、打開外銷市場通路等策略，實現現代農業新願景。

高思博進一步說明，推動科技農業運用科技輔助農產，增加生產規模，降低生產成本；培育專業農民，吸引人才投入農業生產；打造生態農村，友善耕作環境，永續農業發展，改善小農經濟問題。

高思博說，他將打造台南農業品牌，建立農產內、外銷通路，擴大契作農業，也會引進大型國際商展，發展農業觀光會展產業；為確保台南食安，要建立產銷履歷制度、源頭管理；為提升農業保障，應設計符合台南農產特性之農業災害保險，補助高價值農產品投保農產災害保險。