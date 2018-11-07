談全國選情 蔡英文：緊繃但支持者有危機感

2018-11-07 16:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨行動中常會今移師新竹縣，為民進黨新竹縣長候選人鄭朝方拉抬。民進黨發言人吳思瑤轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文會中談及民進黨整體選情，表示現在選情很緊繃，但支持者有危機感是好事，能凝聚團結意識，及提高支持者投票意願，蔡英文也要求各縣市全力投入固票和催票。

鄭朝方今以「大新竹共好，竹縣好生活」為題專案報告，提出「新竹維新三支箭」政策。蔡英文聽取報告後表示，鄭朝方提出了三支箭回應新竹縣在發展的瓶頸與突破的需求，中央一定會全力來支持。

蔡英文也說，她知道客家人都比較內斂，接到電話民調的時候，不太願意表達真正支持的對象，歷來民進黨在客家做得民調大致也顯示出這樣的趨勢。但是過去幾週，民調結果顯示鄭朝方的支持度在不斷地上升，而且越打越有信心。

吳思瑤會後轉述，鄭朝方競選總部主委張學舜和總幹事陳文宏在會中報告指出，鄭朝方民調持續上升，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩呈現民調下降趨勢，國民黨候選人楊文科持平未有起色，鄭朝方民調由個位數突破二位數，且持續上揚。

競選團隊會中也提出，除了鄭朝方開拓新票源，也希望黨中央多派人助選，固住基本盤。鄭朝方並特別點名立法院黨團總召柯建銘來新竹縣陪同掃街，柯建銘當場回應他使命必達。

對於鄭朝方政見提出完成五楊高延伸到新竹，行政院秘書長卓榮泰會中回應，高公局4月展開竹苗瓶頸地區改善可行性評估，包括五楊高架延伸可行性評估，明年8月提出報告初稿，行政院會請高公局加速可行性評估。

對於鄭朝方提出頭前溪流域治理工作，要建設親子河濱公園和親子設施，卓榮泰回應，行政院核定新竹市政府爭取全國水環境計畫，在綠美化工作中，核定1000萬元補助新竹縣政府頭前溪右岸整治。

此外，民進黨中執會14日將移師台中舉行，除了中執委外，也邀請全國縣市黨部主委共同與會，會前黨公職先參觀花博，展現力挺態度。