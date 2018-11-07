不滿丁守中抹黑 小野哭喊：我沒有那麼卑鄙

小野今天親上火線回應丁守中，講到激動處三度爆哭。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-07 16:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野近日錄製影片力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，卻遭國民黨台北市長候選人丁守中批評是民進黨「文化門神」。小野昨晚在臉書以千字文回擊，怒斥丁守中人身攻擊。今天更親上火線回應，他臉色凝重強調：「我沒有那麼卑鄙！」

想到連累朋友吳念真也一併被拖下水，小野講到激動處三度爆哭，他也隔空嗆丁守中：「到底讀不讀書？到底有沒有讀過書？不讀書怎麼當市長！」

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