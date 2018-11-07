竹縣議長張鎮榮總部成立 吳敦義站台催票

國民黨主席吳敦義（左三）今天偕同新竹縣長候選人楊文科（右二），出席爭取縣議員候選人張鎮榮（右三）競選總部成立大會，懇請鄉親支持讓新竹縣延續藍天。（記者廖雪茹攝）

2018-11-07 16:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席吳敦義今天偕同新竹縣長候選人楊文科，出席現任議長張鎮榮縣議員競選總部成立大會；吳敦義肯定張鎮榮服務地方備受好評，同時懇請鄉親支持國民黨新竹縣長候選人楊文科，讓兩人攜手建設新竹縣，帶領新竹縣再創榮景。

張鎮榮競選總部在新豐鄉公所前夜市廣場舉辦成立大會；吳敦義表示，雖然他現在很忙碌，但這一趟他一定要到，「因為張鎮榮是第一流的議長，懇請大家讓他高票當選議員」，將來連任議長，就可以幫助縣長，把縣政向上提升，還能創造亮麗的新豐。

吳敦義強調，楊文科不但能為新竹縣再創榮景，更是當前國際經濟局勢變動下，協助返台投資設廠、擘劃產業新局的領頭羊，他也懇請縣民一定要登高望遠，為國家經濟重振，以及下一代處境希望著想，只有楊文科具備優質的知能與經驗，才能擔綱這項關鍵角色，如果選錯人將錯失轉機，相差至鉅。

國民黨新豐鄉長候選人許秋澤也一併懇託，國民黨一條龍服務，推展縣政、鄉政迅速到位，包括楊文科提出敬老津貼、學生免費午餐、鄰長津貼、婦女生育營養津貼等十大政見，絕對落實。

吳敦義贈包粽、楊文科贈大蒜、縣黨部主委陳見賢授戰旗，祝賀張鎮榮「凍蒜！包中！」連任成功。楊文科競選總部主委范振宗、張鎮榮競選總部主委葉芳雄也一致呼籲選民支持，讓新竹縣延續藍天，國民黨勝選，2020重返中央執政。

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  • 國民黨新竹縣議員候選人張鎮榮競選總部今天在新豐鄉公所前夜市廣場舉辦成立大會。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣議員候選人張鎮榮競選總部今天在新豐鄉公所前夜市廣場舉辦成立大會。（記者廖雪茹攝）