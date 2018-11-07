竹縣議長張鎮榮總部成立 吳敦義站台催票

國民黨主席吳敦義（左三）今天偕同新竹縣長候選人楊文科（右二），出席爭取縣議員候選人張鎮榮（右三）競選總部成立大會，懇請鄉親支持讓新竹縣延續藍天。（記者廖雪茹攝）

2018-11-07 16:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席吳敦義今天偕同新竹縣長候選人楊文科，出席現任議長張鎮榮縣議員競選總部成立大會；吳敦義肯定張鎮榮服務地方備受好評，同時懇請鄉親支持國民黨新竹縣長候選人楊文科，讓兩人攜手建設新竹縣，帶領新竹縣再創榮景。

張鎮榮競選總部在新豐鄉公所前夜市廣場舉辦成立大會；吳敦義表示，雖然他現在很忙碌，但這一趟他一定要到，「因為張鎮榮是第一流的議長，懇請大家讓他高票當選議員」，將來連任議長，就可以幫助縣長，把縣政向上提升，還能創造亮麗的新豐。

吳敦義強調，楊文科不但能為新竹縣再創榮景，更是當前國際經濟局勢變動下，協助返台投資設廠、擘劃產業新局的領頭羊，他也懇請縣民一定要登高望遠，為國家經濟重振，以及下一代處境希望著想，只有楊文科具備優質的知能與經驗，才能擔綱這項關鍵角色，如果選錯人將錯失轉機，相差至鉅。

國民黨新豐鄉長候選人許秋澤也一併懇託，國民黨一條龍服務，推展縣政、鄉政迅速到位，包括楊文科提出敬老津貼、學生免費午餐、鄰長津貼、婦女生育營養津貼等十大政見，絕對落實。

吳敦義贈包粽、楊文科贈大蒜、縣黨部主委陳見賢授戰旗，祝賀張鎮榮「凍蒜！包中！」連任成功。楊文科競選總部主委范振宗、張鎮榮競選總部主委葉芳雄也一致呼籲選民支持，讓新竹縣延續藍天，國民黨勝選，2020重返中央執政。

相關影音