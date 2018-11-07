選竹東鎮長涉賄選 國民黨竹縣羅姓議員70萬交保

2018-11-07 15:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣議會定期會一結束，新竹檢警立即展開收網行動，拘提競選竹東鎮長的國民黨羅姓議員，並帶回二重里鍾姓里長等25人。

檢警指出，羅姓竹東鎮長候選人涉嫌透過鍾姓里長和王姓女樁腳，以每人3萬元向鎮內15名里長綁樁，檢方向法官聲請羈押羅，羅在羈押庭中坦承賄選，法官裁定以70萬元交保，鍾姓里長和王姓樁腳分別以15萬交保，至於3百名涉案的證人和被告，檢警也陸續進行傳喚。

檢警指出，國民黨籍羅姓候選人是現任議員轉戰竹東鎮長。檢方指揮竹東警分局和竹北分局警力，拘提羅並傳喚二重里鍾姓里長等25人到案。據了解，這起賄選案是金字塔型賄選，人數超過3百人，賄選手法除了15名里長各以3萬元綁樁，鄰長1到2千元走路工之外，也舉辦免費餐會，還發送選民水果禮盒，檢警也當場查扣水果禮盒名冊筆記本。

檢察官訊後以羅姓候選人有串證之虞為由，向法官聲請羈押。羅姓候選人在羈押庭中坦承犯行，法官認為已無羈押必要，裁定以70萬元交保，鍾姓里長和王姓樁腳，各以15萬元交保。至於15名里長每人3萬元的綁樁費，在檢警收網之前，則因故退回。由於全案涉案證人和被告達3百人，警方也陸續進行傳喚當中。也因為新竹縣五合一選舉選情激烈，竹東地區甚至傳出每票3千元的天價！檢警均嚴陣以待。