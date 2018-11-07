王惠美再打出捷運牌 彰化鄉親不太買單

2018-11-07 16:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕選戰倒數，國民黨彰化縣長候選人王惠美打出「捷運牌」，今天大動作宣示將爭取2條輕軌捷運到南彰，還預告11月11日舉辦「手牽手，要捷運」的活動。但彰化鄉親似乎對這帖造價408億的「猛藥」不太買單，有民眾説，看看「高鐵彰化站」的人氣就知道捷運蓋不蓋得成，也有人酸說，「我老爸坐捷運巡田水！」

上個月「無主捷運旗」掛滿南彰化各鄉鎮，「捷運話題」就被炒熱一次，議長謝典霖還在國民黨行動中常會坦言「捷運到南彰是天方夜譚式的政見」，但今天王惠美又主動把「捷運大菜」端出來「再炒一次」，網路上「拒絶買單的選民」還是佔絕對多數。

對於該議題，民進黨的縣長候選人魏明谷沒有說太多，只強調，他一貫立場就是推「三橫、三縱、三鐵、三橋」的交通大建設。

但無黨籍縣長侯選人黃文玲則火力全開，她說，「彰化蓋捷運當然好」，但可行嗎？她表示，現在南彰的民眾連公車都不習慣搭，怎能奢談捷運，今應先建立免費公車路網，養成民眾使用大眾運輸工具的習慣，再來談蓋捷運，否則築起「大錢坑無用武之地」還債留子孫。

今天網路對於「南彰蓋捷運？」也有熱烈的討論，臉書「社頭人俱部」蕭先生說，去看看「高鐵彰化站的人氣」再來談捷運；陳先生則酸說，我爸爸以後坐捷運巡田水。

但有吳姓小姐説，南彰有廢棄的台糖鐵道，不用徴地，輕軌捷運可行性高。