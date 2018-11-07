死亡、偽造連署多 綠委提案修法讓民眾可查詢

2018-11-07 15:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕由國民黨領銜提出的公投案中，有不少已經身故或偽造的情事，對此，民進黨立委陳瑩提案，要求中選舉應將公投案資料建置資料庫，提供每位民眾查詢個人是否「被連署」。

陳瑩指出，由國民黨領銜的「反空污」公投案，國民黨所繳交的49萬7193份聯署書，有18萬份以上聯署書被認定無效，以及國民黨所支持的「以核養綠」公投，連署份數為31萬4484份，偽造情事的有1963份。直接民主制度遭不肖政黨與人士踐踏，傷害台灣民主，但遭冒名者卻無法得知被冒名連署的情形。

陳瑩表示，「公投法」是「為確保國民直接民權之行使」，國民黨公投連署造假的事件，嚴重傷害民眾使行直接民主的權利，遭國民黨冒名連署的民眾，卻完全無法得知。所以中選會應該針對公投案的提案人、連署人資料，建置網路資料庫，讓民眾可依個資法的相關規定，確認自己是否為提案人或連署人，查詢自己是否「被連署」。

至於技術上是否可行？陳瑩進一步說，中選會目前在確認連署書是否有效的方式，也是透過戶政系統勾稽查詢，所以建置資料庫的業務，目前不會有技術上的障礙，中選會可依照個資法的相關規定，建置公投案資料庫，提供民眾透過健保卡查詢個人連署情形。

陳瑩也表示，接下來就是總統大選與立委選舉，特定政黨肯定會再提出多項公投案來綁大選，為確保民眾權利，也防止國民黨再使用「冒名抄寫」的情形，中選會有責任保障每位民眾，可以依規定知道自己是不是公投案的「連署人」。

本次提案修正公投法第9條、第條規定，分別要求中選會應將公投案的提案人與連署人，建置資料庫供查詢，此案也已在6日通過程序委員會。陳瑩表示，為確保民權以及防止國民黨奧步，希望此案可以盡快三讀。

此外，目前2歲以下兒童必須固定施打12次以上疫苗，為鼓勵生育、減少雙薪家庭負擔，方便父母照顧2歲以下兒童。陳瑩也提案修「性別工作平等法」，讓照顧2歲以下兒童的勞工，每年可申請3日的有薪照顧假。