丁造勢、姚辯論都出包 錕P喊「放開守中、不再姚擺」

2018-11-07 15:28

〔記者郭安家／台北報導〕選情詭譎，台北市長柯文哲競選總幹事挺民進黨高雄市長候選人韓國瑜，韓國瑜11月11日也不會到台北與國民黨台北市長候選人丁守中同台；民進黨台北市長候選人姚文智卻在辯論會誤比4號（柯文哲號次）。自認超越藍綠、最大公約數的無黨籍台北市長候選人李錫錕今喊出新口號「放開守中、不再姚擺」。

李錫錕表示，在野陣營共同目標就是把柯文哲拉下台，可是藍、綠候選人連自己的政黨都不相挺，在此情況下，藍綠選民各自歸隊的結果，就是柯文哲連任，台北再停滯4年。選舉後期，他主打「放開守中、不再姚擺」，要大家集中選票，支持李錫錕，因為只有他的夜間經濟可以翻轉台北，再造榮景，是超越藍綠的最大公約數。

李錫錕說，姚文智誤比出4號，被調侃打假球，最近又「大方」的要民進黨傾全力搶救陳其邁選情，完全無視自己民調低迷；丁守中則是在造勢場合中，遭國民黨副主席郝龍斌口誤「擊潰丁守中」，各界揶揄不斷，連原本要在台北舉辦的「六都合體」，在黨內人氣天王韓國瑜和侯友宜迴避後，宣告破局，黨內人和明顯出問題。

李錫錕表示，台灣經濟持續低迷，年輕人北漂，還不斷西漂、海漂，沈悶氛圍充斥社會，可是我們自陷藍、綠互鬥的氛圍而樂此不疲，「怪怪的」柯文哲即使說錯話、做錯事、除省錢，沒有值得一提的政績，民調仍持續超前，因為相較於藍、綠候選人個人特質及其所背負的政黨包袱，柯文哲還算差強人意。李錫錕問這正常嗎？對台北的發展是好的嗎？

他說，他接觸到相當多民眾都渴望把柯文哲換掉，可是藍、綠陣營所提的候選人又很難讓人有所期待，於是大家開始焦慮不安；他才是超越藍、綠的最大公約數。